Ολυμπιακός: Όλοι έτοιμοι για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν – Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (18/2, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη νοκ άουτ των play-offs του UEFA Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

