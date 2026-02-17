Ολυμπιακός: Όλοι έτοιμοι για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν – Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (18/2, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη νοκ άουτ των play-offs του UEFA Champions League.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον.
