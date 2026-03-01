Ολυμπιακός-Προμηθέας: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του μεγάλου τελικού

Στέφανος Γκίκας (Αθλητής Ολυμπιακού): «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Προμηθέα για τη νίκη του. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να πάρουμε το τρόπαιο. Υπήρξαν λάθη που κάναμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν καταφέραμε ποτέ να βγούμε μπροστά στο σκορ. Μέσα από αυτή την ήττα έχουμε να μάθουμε πράγματα. Ήταν σημαντικό που βρεθήκαμε στο τουρνουά. Συγχαρητήρια και πάλι στον Προμηθέα. Η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις είναι πολύ σημαντική. Αντιμετωπίζουμε πολύ καλές ομάδες, το επίπεδο είναι υψηλό και παίζουμε αγώνες που δεν έχουμε στις ενώσεις. Αυτό μας βοηθάει πολύ και στο υπόλοιπο της σεζόν.»

Αλέξανδρος Σκληρός (Αθλητής Προμηθέα): «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τη χαρά μου. Προφανώς τώρα είμαστε κουρασμένοι, τα δώσαμε όλα και φεύγουμε ευχαριστημένοι από το γήπεδο. Αυτό είχαμε πει πριν αρχίσει το τουρνουά, να τα δώσουμε όλα πνευματικά και σωματικά, και πιστεύω το κάναμε. Για αυτόν τον λόγο τα καταφέραμε. Ήταν ένα τρομερό τριήμερο, είχαμε τον κόσμο μας σε κάθε παιχνίδι. Η χαρά θα κρατήσει λίγες μέρες, μετά πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί δεν τελειώνει εδώ η σεζόν· έχουμε πολλά ακόμα μπροστά μας.»

Γιώργος Παντελάκης (Προπονητής Ολυμπιακού): «Η αλήθεια είναι πως ο Προμηθέας σήμερα ήταν καλύτερος από εμάς. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε όταν δεν είμαστε καλοί εμείς. Πάντα κοιτάμε τα δικά μας λάθη. Ήμασταν άστοχοι και σήμερα στις βολές· εκεί που πηγαίναμε στα επιθετικά ριμπάουντ και μπαίναμε δυνατά στο καλάθι, καταλήγαμε να σπαταλάμε βολές. Χάσαμε ξεμαρκάριστα σουτ, γενικά δεν είχαμε καλό ρυθμό από την αρχή και αναγκαστήκαμε να κυνηγάμε από το πρώτο λεπτό. Αυτό μας δημιούργησε πίεση και μας στοίχισε. Από εκεί και πέρα, δεν είμαι ικανοποιημένος από τη σημερινή εικόνα, αλλά είμαι από την προσπάθεια των παιδιών. Είναι σημαντικό ότι δεν τα παρατάνε ποτέ, ακόμα και όταν τα πράγματα στραβώνουν αρκετά, όπως σήμερα. Το παιχνίδι τελείωσε, συγχαρητήρια ξανά στον Προμηθέα, κέρδισε δίκαια. Κοιτάμε μπροστά για τις επόμενες διοργανώσεις των ενώσεων, με στόχο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, για να δούμε κι εκεί τι μπορούμε να καταφέρουμε. Το πρόσημο του τριημέρου είναι θετικό και η σημερινή μας εμφάνιση θα είναι διδακτική. Πρέπει να μαθαίνουμε από ό,τι προκύπτει μπροστά μας.»

Γιάννης Ντάγιος (Προπονητής Προμηθέα): «Πριν πω οτιδήποτε για το παιχνίδι, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη στους παίκτες του Άρη. Είναι νεαρά παιδιά που πήγαν να παίξουν και να ευχαριστηθούν το μπάσκετ και βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση. Καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά.

Το σημερινό παιχνίδι είναι μια συνέχεια των προηγούμενων. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, έμειναν τρεις μέρες πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Τον τίτλο σίγουρα τον θέλαμε και θα τον χαρούμε, αλλά δεν αλλάζει τη φιλοσοφία και τη λογική που έχει αυτή η ομάδα τη φετινή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα σε τρεις μέρες μπόρεσαν να διαχειριστούν συναισθήματα και άγχος. Δεν είναι εύκολο να παίζεις στην έδρα σου, όμως το διαχειρίστηκαν άψογα και συνεχίζουμε στον επόμενο στόχο.

Το τεχνικό επιτελείο δουλεύει πολλές ώρες με αυτά τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Χουντή, την Κατερίνα Δελή και τον Αποστόλη Στεφανίδη για όλη τη δουλειά και τη βοήθεια καθημερινά, καθώς και το ιατρικό επιτελείο που βοήθησε κάποια παιδιά να είναι έτοιμα πολύ νωρίτερα. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να κάνουν τα παιδιά το επόμενο βήμα στον χώρο του μπάσκετ.»