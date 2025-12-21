Όλυμπος: Εντοπίστηκε ο Μολδαβός ορειβάτης πάνω από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα

Εντοπίστηκε ο ορειβάτης από τη Μολδαβία που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο του Ολύμπου, περίπου 300 μέτρα πάνω από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα (υψόμετρο 940 μέτρα).

Αυτή την ώρα, οι διασώστες τον κατεβάζουν πεζή από το βουνό.

Ο άνδρας είχε ξεκινήσει την ανάβαση από τη θέση Γκορτσιά, χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχει προβλέψει τις συνθήκες χιονόπτωσης. Εγκλωβίστηκε και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 στις 5 τα ξημερώματα, παρέχοντας το ακριβές στίγμα του.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, με τη συνδρομή ελικοπτέρου και της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



