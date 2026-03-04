Ομαν: Σκάνδαλο σε διαγωνισμό… καμήλας, είχαν κάνει μποτοξ

Για τους εκτροφείς στον Περσικό Κόλπο, μια βραβευμένη καμήλα δεν αποτελεί απλώς ένα ζώο αλλά μια ιδιαίτερα πολύτιμη επένδυση

Ομαν: Σκάνδαλο σε διαγωνισμό… καμήλας, είχαν κάνει μποτοξ
04 Μαρ. 2026 10:38
Pelop News

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς καμηλών αποτελούν εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερο θέαμα στις χώρες του Κόλπου, όπου η παράδοση συναντά μεγάλα χρηματικά έπαθλα και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ εκτροφέων.

Ωστόσο, στο φετινό «Camel Beauty Show Festival» που πραγματοποιήθηκε στο Ομάν, ο έλεγχος των διοργανωτών αποκάλυψε ένα νέο σκάνδαλο: είκοσι καμήλες αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί αισθητικές παρεμβάσεις, όπως μπότοξ και ενέσιμα εμφυτεύματα, με στόχο να βελτιωθεί η εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, ορισμένοι ιδιοκτήτες χρησιμοποίησαν ενέσεις υαλουρονικού οξέος για να κάνουν πιο γεμάτα τα χείλη των ζώων, καθώς και ενέσιμα εμφυτεύματα και σιλικόνη για να βελτιώσουν το σχήμα της μύτης.

Ακόμη, εντοπίστηκε χρήση μπότοξ προκειμένου να αλλάξει η έκφραση του προσώπου και να δημιουργηθεί μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Forbes, άλλες περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κερί σιλικόνης για να φαίνεται πιο καλοσχηματισμένη η καμπούρα, ενώ ορμονικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της μυϊκής ανάπτυξης.

Οι διοργανωτές, σε συνεργασία με το Camel Club και την Ομοσπονδία Αγώνων Καμήλας του Ομάν, ανακοίνωσαν ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Όπως ανέφεραν, στόχος είναι να σταματήσει κάθε μορφή παραποίησης και εξαπάτησης στους διαγωνισμούς ομορφιάς καμηλών και να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του θεσμού.

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς καμηλών βασίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης: το τρίχωμα, που πρέπει να είναι λαμπερό και με καθαρό χρώμα, τον λαιμό που αξιολογείται για το μήκος και τη συμμετρία του, το κεφάλι με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα χείλη και τις μακριές βλεφαρίδες, και την καμπούρα που πρέπει να είναι καλοσχηματισμένη και να συνδυάζεται με σωστή στάση σώματος.

Για τους εκτροφείς στον Περσικό Κόλπο, μια βραβευμένη καμήλα δεν αποτελεί απλώς ένα ζώο αλλά μια ιδιαίτερα πολύτιμη επένδυση. Οι νικητές των διαγωνισμών συχνά εξασφαλίζουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ακριβά αυτοκίνητα και σημαντική εμπορική αξία για αναπαραγωγή.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ