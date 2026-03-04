Ομαν: Σκάνδαλο σε διαγωνισμό… καμήλας, είχαν κάνει μποτοξ

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς καμηλών αποτελούν εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερο θέαμα στις χώρες του Κόλπου, όπου η παράδοση συναντά μεγάλα χρηματικά έπαθλα και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ εκτροφέων.

Ωστόσο, στο φετινό «Camel Beauty Show Festival» που πραγματοποιήθηκε στο Ομάν, ο έλεγχος των διοργανωτών αποκάλυψε ένα νέο σκάνδαλο: είκοσι καμήλες αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί αισθητικές παρεμβάσεις, όπως μπότοξ και ενέσιμα εμφυτεύματα, με στόχο να βελτιωθεί η εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, ορισμένοι ιδιοκτήτες χρησιμοποίησαν ενέσεις υαλουρονικού οξέος για να κάνουν πιο γεμάτα τα χείλη των ζώων, καθώς και ενέσιμα εμφυτεύματα και σιλικόνη για να βελτιώσουν το σχήμα της μύτης.

Ακόμη, εντοπίστηκε χρήση μπότοξ προκειμένου να αλλάξει η έκφραση του προσώπου και να δημιουργηθεί μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Forbes, άλλες περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κερί σιλικόνης για να φαίνεται πιο καλοσχηματισμένη η καμπούρα, ενώ ορμονικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της μυϊκής ανάπτυξης.

Οι διοργανωτές, σε συνεργασία με το Camel Club και την Ομοσπονδία Αγώνων Καμήλας του Ομάν, ανακοίνωσαν ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Όπως ανέφεραν, στόχος είναι να σταματήσει κάθε μορφή παραποίησης και εξαπάτησης στους διαγωνισμούς ομορφιάς καμηλών και να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του θεσμού.

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς καμηλών βασίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης: το τρίχωμα, που πρέπει να είναι λαμπερό και με καθαρό χρώμα, τον λαιμό που αξιολογείται για το μήκος και τη συμμετρία του, το κεφάλι με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα χείλη και τις μακριές βλεφαρίδες, και την καμπούρα που πρέπει να είναι καλοσχηματισμένη και να συνδυάζεται με σωστή στάση σώματος.

Για τους εκτροφείς στον Περσικό Κόλπο, μια βραβευμένη καμήλα δεν αποτελεί απλώς ένα ζώο αλλά μια ιδιαίτερα πολύτιμη επένδυση. Οι νικητές των διαγωνισμών συχνά εξασφαλίζουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ακριβά αυτοκίνητα και σημαντική εμπορική αξία για αναπαραγωγή.

