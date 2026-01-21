Ομιλίες της Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια στο Γυμνάσιο Γουριάς Μεσολογγίου

Ενημερωτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή υλοποίησε η Αστυνομία Αιτωλίας στο Γυμνάσιο Γουριάς Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών.

Ομιλίες της Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια στο Γυμνάσιο Γουριάς Μεσολογγίου
21 Ιαν. 2026 13:17
Pelop News

Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας στο Γυμνάσιο Γουριάς  Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 50 μαθητές.

Ειδικότερα, χθες ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Γκερέκος και η Υπαστυνόμος Β’ Βασιλική Τυρολόγου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του Γυμνασίου  Γουριάς  Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες  εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
