Ομιλίες της Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια στο Γυμνάσιο Γουριάς Μεσολογγίου

Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας στο Γυμνάσιο Γουριάς Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 50 μαθητές.

Ειδικότερα, χθες ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Γκερέκος και η Υπαστυνόμος Β’ Βασιλική Τυρολόγου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του Γυμνασίου Γουριάς Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



