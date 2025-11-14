Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία

  • Νέο φωτοβολταϊκό έργο 130 MW στην περιοχή Călugăreni, 40 χλμ νότια του Βουκουρεστίου
  • Ετήσια παραγωγή 193 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σχεδόν 48.500 νοικοκυριών
  • Αποτροπή εκπομπών 116.000 τόνων CO2
Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
14 Νοέ. 2025 16:53
Pelop News

Προσηλωμένος στο όραμα για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει το πράσινο χαρτοφυλάκιο του στη Ρουμανία με ένα επιπλέον φωτοβολταϊκό έργο 130 MW στην περιοχή Călugăreni, 40 χλμ νότια του Βουκουρεστίου, το οποίο πρόσφατα συνδέθηκε στο δίκτυο.

Για την κατασκευή του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 227.240 φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψης. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας του σταθμού αναμένεται να ξεπεράσει τις 193 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σχεδόν 48.500 νοικοκυριών. Με τη λειτουργία του έργου θα αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 116.000 τόνων CO2.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική του Ομίλου να είμαστε κυρίαρχος ενεργειακός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός στη Ρουμανία έρχεται για να επιβεβαιώσει την κυρίαρχη θέση μας στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ρουμανίας. Ενισχύουμε συνεχώς το πράσινο χαρτοφυλάκιό μας, με γεωγραφική και τεχνολογική διασπορά, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την πράσινη μετάβαση και τη διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας».

Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία

Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελεί μέρος συμφωνίας του Ομίλου ΔΕΗ με την Metlen Energy & Metals για έργα ΑΠΕ. Συνολικά, 460 MW φωτοβολταικών πάρκων, μέρος συμφωνίας με την Metlen Energy & Metals, αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί έως το τέλος του έτους.

 

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται συνεχώς στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας. Με την προσθήκη του νέου ΦΒ Σταθμού η εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει τα 6,5 GW. Από αυτά, περίπου 1,5 GW βρίσκονται στη Ρουμανία.

Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
16:44 Ιός Δυτικού Νείλου: Ποια χώρα της ΕΕ σημειώνει ρεκόρ κρουσμάτων και βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα
16:38 Γαλλία: Εντολή για εκκένωση στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς ΒΙΝΤΕΟ
16:30 Άλιμος: Ανήλικοι κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν 15χρονο σε προαύλιο σχολείου – Έπιασαν έναν 17χρονο
16:16 Πάτρα: Επικίνδυνες λακκούβες και πυκνή βλάστηση γύρω από την πλατεία Λάγγουρα
16:10 «Μην με λες Αφεντικό»: «Υπάρχει τίμιος γκάνγκστερ;» – Οι ηθοποιοί απαντούν με γέλιο, ρυθμό και τρέλα
16:08 Μαδούρο σε Τραμπ: Θέλουμε ειρήνη σε όλη την Αμερική, όχι άλλη Λιβύη, όχι άλλο Αφγανιστάν
16:00 Αχαΐα: Ερχεται «καταιγίδα» εξελίξεων στο ΛΕΑΔΠΑ – Συνεδρίαση τη Δευτέρα για λήψη αποφάσεων
15:51 Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα» ΒΙΝΤΕΟ
15:40 Η Ρωσία έτοιμη για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Οι επαφές μας συνεχίζονται»
15:24 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από την κατασκευάστρια της Πατρών – Πύργου
15:16 Ο Ολυμπιακός Πατρών τιμήθηκε για τα 100 του χρόνια από τον Κώστα Πελετίδη
15:08 Εορτασμός 52ης επετείου του Πολυτεχνείου – Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
15:06 Και επίσημα Αντωνόπουλος στην Παναχαϊκή
15:01 Από τις σουίτες των καζίνο στις χειροπέδες: Ο γνωστός επιχειρηματίας και το κύκλωμα που φτάνει μέχρι την Πάτρα – Θύμα του και ο Σπύρος Μαρτίκας ΦΩΤΟ
15:00 Αχαΐα: Υποχωρούν τα κρούσματα ευλογιάς – Στις 16.000 οι θανατώσεις προβάτων
14:50 Σ’ ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων που απειλούν τα δάση ο Δήμων Καλαβρύτων
14:45 Καταθέσεις-φωτιά για τις υποκλοπές: «Προσπάθησαν να με παγιδεύσουν μέσω Signal» – Δεν βρέθηκαν τα έγγραφα παρακολούθησης Κουκάκη
14:40 «Θερμή εισβολή» με σκόνη και νοτιάδες: Ο Νοέμβριος φέρνει… καλοκαίρι στη μέση του φθινοπώρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ