On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση με χαρακτηρισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης μεταξύ του γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, και του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος ανήκει στους σκληρούς εκφραστές του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος.

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση του κ. Μαρούδα ότι τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν επηρεάζονται από τη σημερινή συνάντηση στο Μαξίμου, δηλώνοντας ευθέως πως δεν τον αφορά η παρουσία του κ. Τσιλιά στον διάλογο. Η δήλωση αυτή πυροδότησε κλιμάκωση, όταν ο κ. Μαρούδας αμφισβήτησε τη νομιμοποίηση εκπροσώπων μπλόκων που –όπως είπε– συμμετέχουν στον διάλογο χωρίς συντονιστική επιτροπή.

Ακολούθησε έντονος διάλογος σε ζωντανή μετάδοση, με τον κ. Τσιλιά να υπερασπίζεται την ανάγκη θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η άρνηση συμμετοχής οδηγεί σε αδιέξοδο και φθείρει την αξιοπιστία του κινήματος. Από την πλευρά του, ο κ. Μαρούδας ξεκαθάρισε ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των αγροτών, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση που δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και σε δεύτερο γύρο δηλώσεων, με τον κ. Τσιλιά να αμφισβητεί τον αριθμό και τη συγκρότηση των μπλόκων που επικαλείται η αντίπαλη πλευρά, ενώ ο κ. Μαρούδας επέμεινε ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από «πρόθυμους εκπροσώπους» χωρίς πραγματική βάση στον αγροτικό κόσμο.

Η συζήτηση κατέληξε χωρίς σύγκλιση, με τον κ. Τσιλιά να αποχωρεί, καταλογίζοντας στον συνομιλητή του κομματική καθοδήγηση και αδυναμία επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ρήγμα στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος ενόψει των επόμενων κινήσεων και της κυβερνητικής συνάντησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



