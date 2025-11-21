Ονειρούπολη Δράμας: Η χαρά των παιδιών για τα Χριστούγεννα

Ονειρούπολη Δράμας: Η χαρά των παιδιών για τα Χριστούγεννα
21 Νοέ. 2025 17:44
Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν κατεξοχήν χριστουγεννιατικό προορισμό ο οποίος αποτελεί επιλογή πολλών οικογενειών με μικρά παιδιά
Αναφερόμαστε στην «Ονειρούπολη» Δράμας, ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που καλλιεργεί σε μικρούς και μεγάλους το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο Δημοτικός Κήπος και ακριβώς δίπλα η πλατεία Ελευθερίας φιλοξενούν εδώ και πολλά χρόνια την «Ονειρούπολη», το εορταστικό χωριό της πόλης. Τη γιορτή διοργανώνει ο δήμος, η είσοδος και οι συμμετοχές στις δράσεις είναι δωρεάν. Τα παιδιά στην «Ονειρούπολη» έχουν πλήθος επιλογών: να φτιάξουν χριστουγεννιάτικες μπισκοτολιχουδιές στο ζαχαρένιο εργαστήρι των ξωτικών, να κατασκευάσουν ξύλινα στολίδια στο ξυλουργείο του Αη-Βασίλη, να μάθουν να φτιάχνουν σαπούνια ή να ρίξουν την ευχή τους στον σάκο που θα μεταφέρουν τα ξωτικά στο αρχηγείο του Αη-Βασίλη.
Το πρόγραμμα της «Ονειρούπολης» περιλαμβάνει και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, τουρνουά και αθλητικούς αγώνες.
Από εκεί και πέρα, εκτός από τη βόλτα στον πάρκο, ο Νομός Δράμας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για να ευχαριστηθείτε τη φύση. Μέσα στην πόλη ξεκινήστε από το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, όπου βρίσκονται και οι ομώνυμες πηγές. Μικρές λίμνες, ξύλινα γεφυράκια, μεγάλα πλατάνια, νερόμυλοι και άλλα κάνουν τη βόλτα στο πάρκο αξέχαστη και μοναδική. Η διαμόρφωση του πάρκου βασίστηκε σε μελέτη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και το πάρκο έχει λάβει πολλά βραβεία.
Αφήνοντας την πόλη και σε απόσταση 49 χιλιομέτρων βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού. Το μεγάλο υψόμετρο και η γεωγραφική θέση προσφέρουν καλή χιονοκάλυψη για τους φίλους του σκι και του σνόουμπορντ. Η βάση του κέντρου βρίσκεται σε υψόμετρο 1.720 μέτρα και οι 21 πίστες του φτάνουν μέχρι και τα 2.232 μέτρα. Το αλπικό τοπίο με θέα από τη Βουλγαρία μέχρι και το Αιγαίο Πέλαγος προσφέρεται και για όσους δεν κάνουν χειμερινά αθλήματα αλλά θέλουν να κάνουν μια βόλτα στα σαλέ για καφέ και φαγητό.

