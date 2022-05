Οπαδοί της Χάρτλπουλ ντύθηκαν γιατροί και νοσηλευτές!

Εκατοντάδες οπαδοί της Χάρτλπουλ Γιουνάιτεντ ντύθηκαν ιατροί και νοσοκόμοι για τον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της σεζόν διατηρώντας την πιο ιδιαίτερη παράδοση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο!

Κάλεσε κάποιος για γιατρό;

Περίπου 1.500 poolies ντύθηκαν γιατροί και νοσοκόμοι συγκεντρώθηκαν στο parking Mill House νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Γέμισαν τρία πούλμαν και κίνησαν για το Σκάνθορπ. Άλλοι πήγαν τα αυτοκίνητά τους, κι άλλοι με τρένο. Οι οπαδοί της Χάρτλπουλ Γιουνάιτεντ, με αυτόν τον τρόπο απότισαν φόρο τιμής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που έδωσε άνιση μάχη με τον Covid και προκάλεσαν αίσθηση ακόμα μια φορά στο εκτός έδρας ματς της ομάδας τους με την Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ!

Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν τέτοιου είδους έμπνευση κι ευρηματικότητα. Πρόκειται για παράδοση χρόνων που φροντίζουν να διατηρούν ζωντανή.

Στο τελευταίο εκτός έδρας ματς κάθε σεζόν, οι φίλοι της Χάρτλπουλ, με τις ευλογίες του συλλόγου, επισκέπτονται την έδρα της αντιπάλους τους ντυμένοι όλοι μαζί κάτι θεματικό!

«Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι αντίπαλες ομάδες στην έναρξη της σεζόν είναι να κοιτάξουν με ποιον παίζουν οι Pools το τελευταίο τους εκτός έδρας ματς», λέει ο κύριος Ντέιβι Πάτισον ο οποίος ακολουθώντας την παράδοξη αυτή παράδοση, έχει ντυθεί στο παρελθόν κλόουν και μίμος!

