ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων για το επιδόμα παιδιού.

02 Ιαν. 2026 10:43
Pelop News

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21 και την υποβολή νέων αιτήσεων, άνοιξε τη Δευτέρα 22/12/2025, όπως ανακοίνωσε ο εποπτευόμενος Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21 αναμένεται να δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων έως και την Πέμπτη 15/01/2026 στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή στο site του ΟΠΕΚΑ – ηλεκτρονικές υπηρεσίες και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό αναμένεται να υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται πως μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

-η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

-τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, – η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

