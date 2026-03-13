ΟΠΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού 2026

Με περισσότερες από 437.000 αιτήσεις έκλεισε ο πρώτος κύκλος υποβολής για το Α21 – Επίδομα Παιδιού 2026.

ΟΠΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού 2026
13 Μαρ. 2026 15:20
Pelop News

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού του 2026, με τον ΟΠΕΚΑ να κάνει λόγο για επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και συνολικά 437.547 αιτήσεις που κατατέθηκαν όσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέμενε ανοιχτή.

Από το σύνολο των αιτήσεων, 390.667 εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα, ενώ 33.910 απορρίφθηκαν επίσης αυτόματα, καθώς δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης. Παράλληλα, 12.970 αιτήσεις τέθηκαν σε διαδικασία περαιτέρω ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, οι εγκεκριμένες αιτήσεις αντιστοιχούν συνολικά σε 677.056 παιδιά. Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει την επεξεργασία των φακέλων που παραμένουν υπό έλεγχο, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων, ενώ ξεχωριστό αναλυτικό δελτίο αναμένεται και για την πληρωμή που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

