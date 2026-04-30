ΟΠΕΚΑ: Πιστώνονται σήμερα 183,8 εκατ. ευρώ σε 594.829 δικαιούχους

Αναλυτικά τα ποσά για όλα τα επιδόματα που καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ.

ΟΠΕΚΑ: Πιστώνονται σήμερα 183,8 εκατ. ευρώ σε 594.829 δικαιούχους
30 Απρ. 2026 9:19
Pelop News

Στην καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Απρίλιο 2026 προχωρά σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 183.842.805 ευρώ, καλύπτοντας τις ανάγκες 594.829 δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Ανάμεσα στις κατηγορίες που πιστώνονται σήμερα, τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν τα αναπηρικά επιδόματα και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συγκεκριμένα:

  • Αναπηρικά επιδόματα: 97.519.735 ευρώ σε 207.644 δικαιούχους.

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 33.032.563 ευρώ σε 145.331 δικαιούχους.

  • Επίδομα Στέγασης: 20.374.255 ευρώ σε 171.227 δικαιούχους.

  • Επίδομα Γέννησης: 12.277.150 ευρώ σε 9.338 δικαιούχοι.

  • Συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: Συνολικά πάνω από 14 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Παράλληλα, καταβάλλονται ποσά για το Επίδομα Αναδοχής, το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, καθώς και ειδικές ενισχύσεις για Ευάλωτους Οφειλέτες και Κόκκινα Δάνεια.

Πληρωμές μέσω προπληρωμένων καρτών

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, συγκεκριμένες παροχές καταβάλλονται πλέον μέσω προπληρωμένης κάρτας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  1. Το Επίδομα Παιδιού (Α21)

  2. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

  3. Το Επίδομα Γέννησης

  4. Το Επίδομα Αναδοχής

Για περισσότερες λεπτομέρειες και εξατομικευμένη πληροφόρηση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού (opeka.gr).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ