ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγροτεμάχια σε DJ και αποζημιώσεις στην Κρήτη για τον… Daniel – Πώς δρούσε το κύκλωμα εκατομμυρίων

Γέλια και κλάματα μαζί προκαλεί το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: γέλια, γιατί μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγεται ότι στην Κρήτη δόθηκαν αποζημιώσεις… για την κακοκαιρία Daniel, και κλάματα, γιατί «αρπακτικά» ροκάνισαν ευρωπαϊκό και δημόσιο χρήμα σε βάρος των τίμιων αγροτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, εξαπατώντας τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και της χώρας μέσω ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη επιδοτήσεων (Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης – ΕΑΕ).

Οι συλλήψεις ανήλθαν σε 37 (36 μέλη της οργάνωσης συν έναν λογιστή με κομβικό ρόλο). Η προκαλούμενη ζημία υπολογίζεται κατ’ ελάχιστον σε 5.017.662 ευρώ και, μετά τον πλήρη έλεγχο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η δικογραφία αγγίζει πάνω από 100 πρόσωπα, πολλά εκ των οποίων δεν είναι καν αγρότες. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι «εγκέφαλοι» εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια και τα «φόρτωναν» σε άσχετους με τον κλάδο – μάγειρες, οδηγούς, ηλεκτρολόγους, DJ, σερβιτόρους. Ενδεικτική υπόθεση: κατηγορούμενος εισέπραξε συνολικά 450.000 ευρώ (2018–2024) για αγροτεμάχιο που δεν έχει στη Λίμνη Κάρλα, εκ των οποίων 350.000 ευρώ μόνο το 2024 ως «ζημιές από τον Daniel».

Οι «εγκέφαλοι» και το δίκτυο

Φερόμενος ως αρχηγός είναι 38χρονος από τα Γιαννιτσά, με παρελθόν σε γραφεία αγροτικών μελετών και εμπειρία στο ΟΣΔΕ, που «διηύθυνε» εντοπισμούς εκτάσεων, διαχειριζόταν κωδικούς taxisnet τρίτων και, κατά τη δικογραφία, ξέπλενε χρήμα μέσω στοιχηματισμού, αγορών οχημάτων και πολυτελούς βίου.

Δεύτερος «πόλος» της οργάνωσης, 36χρονος από το Ηράκλειο, εμφανιζόμενος σε ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν ακόμη 30χρονη (λογαριασμοί και IPs που χρησιμοποιήθηκαν για υποβολές), 68χρονος (ενδιάμεσες μεταφορές χρημάτων), καθώς και 54χρονος λογιστής με ρόλο-κλειδί σε δηλώσεις προς την ΑΑΔΕ και ροή ποσών προς «εικονικούς» δικαιούχους.

Συνολικά: 11 βασικά μέλη που εμφανίζονταν ως (ψευδο)ιδιοκτήτες/εκμισθωτές και 26 λοιπά μέλη που υπέβαλλαν ΕΑΕ με ψεύδη για ακίνητα/ζωικό κεφάλαιο.

Το modus operandi, βήμα-βήμα

Εντοπισμός επιλέξιμων αλλά αδήλωτων αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και προσωρινή εγγραφή τους σε Ε9 τρίτων (μέλη ή «βιτρίνες»), με επακόλουθες διαγραφές/«διορθώσεις».

Μαζικές ΕΑΕ μέσω ΚΥΔ ή taxis, εκμεταλλευόμενοι τεχνογνωσία και διαδικαστικά κενά.

Το 2025, «ακτημονικές» δηλώσεις με λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις ή ταυτοπροσωπίες, για παράκαμψη ΑΤΑΚ και πρόσβαση σε έκτακτες ενισχύσεις.

Φουσκωμένοι αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, ασύμβατοι με το Εθνικό Μητρώο, για να προκύπτει μεγαλύτερη επιλεξιμότητα και περισσότερα βοσκοτόπια από τη δημόσια κατανομή.

Συνεργασία με λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ για σύνταξη/υποβολή/«μαγείρεμα» φακέλων. Συχνά, τα «δηλωμένα» αγροτεμάχια απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας των «ιδιοκτητών», κάτι που καθιστά την καλλιέργεια αδύνατη.

Το ξέπλυμα

Τα «παράνομα» ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς προσώπων-«βιτρινών» (πολλοί χωρίς εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα το 2023–2024). Ακολουθούσαν:

άμεσες μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς/συγγενείς,

χρήση μεσολαβητών για αναλήψεις/καταθέσεις,

εικονικά τιμολόγια (393 τιμολόγια, αξίας >1,7 εκατ. ευρώ),

στοιχηματικοί λογαριασμοί και fintech apps για να δυσκολεύεται η ιχνηλάτηση,

αγορές οχημάτων/μηχανημάτων/ρολογιών/κοσμημάτων,

ακόμη και κάρτες κρυπτονομισμάτων, εικονικές μεταβιβάσεις, αλλαγές διευθύνσεων ή «λύσεις γάμου» για να αποφευχθούν δεσμεύσεις.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025 σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο, Αθήνα, Ιωάννινα, Σαντορίνη.

Κατασχέθηκαν: 14 Ι.Χ., 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική, 2 crypto-cards, κοσμήματα/ρολόγια, υπολογιστές, ψηφιακά μέσα, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων/βοοειδών, έγγραφα/σημειώσεις και 34.720 ευρώ.

Σε οικία κατηγορούμενου βρέθηκαν 22 γραμμάρια κάνναβης (σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία).

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε λογαριασμούς 29 εμπλεκομένων (περιεχόμενο 120.000 ευρώ), τραπεζική θυρίδα και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα για –κατά περίπτωση– σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ξέπλυμα και παραβάσεις περί υπεύθυνης δήλωσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



