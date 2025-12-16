ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο

16 Δεκ. 2025 22:25
Ότι προηγήθηκε για τους πρώτους 5, ίσχυσε και για τους επόμενους δύο. Έτσι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στο Ευρωπαίο ανακριτή και οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν 46χρονο και για έναν 45χρονο. Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλλαν στο καθένα εγγυοδοσία 15.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο.

Νωρίτερα, είχε αφεθεί ελεύθερη, μια γυναίκα αγρότισσα με τον όρο της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες ή εν λόγω κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Νωρίτερα, ελεύθερη με εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, η οποία κατά πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία της: «Δεν είχα γνώση πώς γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου».

Σήμερα το μεσημέρι, ελεύθερη είχε αφεθεί εξάλλου και η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη, επίσης με εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα» φέρεται να υποστήριξε η εν λόγω κατηγορούμενη στην απολογία τους.

Ακόμη, σήμερα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δυο ακόμη κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίο ενώπιον του ανακριτή φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. Και οι δυο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον πατέρα επιβλήθηκε και εγγυοδοσία ύψους 20.000 ευρώ.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 15 άτομα.

