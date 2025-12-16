Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά την πρώτη ημέρα απολογιών, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ανάμεσα στους υπόλοιπους απολογήθηκαν η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος

Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
16 Δεκ. 2025 21:37
Pelop News

Ελεύθεροι αφέθηκαν, αλλά με περιοριστικούς όρους και υψηλή εγγυοδοσία κατά περίπτωση οι πρώτοι 5 από τους 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα, τα μέλη του οποίου λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις, υφαρπάζοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε μία εξαετία 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης

Κατά την πρώτη ημέρα απολογιών, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ανάμεσα στους υπόλοιπους απολογήθηκαν η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μύρωνα Χιλετζάκη και δύο μέλη από την ίδια οικογένεια, πατέρας και γιος.

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60 χιλιάδων ευρώ.

Η γυναίκα αρνήθηκε τη συμμετοχή της στην οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι είχε αναθέσει στο γιο της της διαχείριση της περιουσίας της. «Όπου μου έλεγε να υπογράψω, υπέγραφα», φέρεται να είπε απολογούμενη η κατηγορούμενη.

Ίδια εγγυοδοσία επιβλήθηκε και στην πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, η οποία επίσης, δήλωσε ότι είχε αφήσει την οικονομική διαχείριση στην κόρη της και το γαμπρό της. «Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενη.

Από την οικογένεια των Α. από το Ηράκλειο Κρήτης, στον κατηγορούμενο πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ ο γιος αφέθηκε ελεύθερος μόνο με όρους.

Απολογούμενοι και οι δύο, φέρεται να υποστήριξαν ότι δε γνώριζαν ότι οι αγροτικές ενισχύσεις δόθηκαν παράτυπα.

Η σημερινή (16.12.2025) διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη δύο κατηγορούμενους. Τελευταίοι την Πέμπτη απολογούνται ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται ως ο λογιστής της οργάνωσης.

Αύριο, απολογείται η σύζυγος Χιλετζάκη και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι
22:55 Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
22:45 «Το χέρι μου ρε»: Καθηγητής σε κατάληψη έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη! ΦΩΤΟ
22:35 Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
22:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα
22:16 Αυτό είναι το τσάι που καίει λίπος ακόμη και όταν κάθεστε
22:04 Ο Παναθηναϊκός έκανε βασιλική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
21:52 Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
21:47 Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα: «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους»
21:37 Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
21:23 Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης
21:14 Τα «καρφιά» της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ με «προσωπικότητα αλκοολικού», ο Μασκ «δηλωμένος» χρήστης ναρκωτικών και ο Βανς «συνωμοσιολόγος»
20:59 Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
20:47 Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες
20:37 Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες
20:29 Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 6 μέτρα για τη στέγη, άλλα 160 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, διακομματική για το αγροτικό
20:16 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ στο 4ο Talents Cup
20:12 Κωστής Χατζηδάκης: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, φθηνότερο ρεύμα
20:00 Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών
19:50 Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ