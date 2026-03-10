ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις Κωνσταντοπούλου για «μπάζωμα της αλήθειας» στη συζήτηση του πορίσματος στη Βουλή

Με ενστάσεις επί της διαδικασίας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (10/3) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της πλειοψηφίας και τις εκθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε τις παράνομες επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την παρέμβασή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ευθείες αιχμές κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το επιτελείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «ένα ακόμη μπάζωμα της αλήθειας» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της Εξεταστικής Επιτροπής δεν επέτρεψε να αναδειχθούν κρίσιμα στοιχεία.

Ενστάσεις για το κλείσιμο της Εξεταστικής

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος εξέφρασε έντονες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μεθοδεύσεις εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας κατά τη λειτουργία της Επιτροπής, καταγγέλλοντας ότι αποκλείστηκαν μάρτυρες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, ζήτησε να μην προχωρήσει η σημερινή διαδικασία συζήτησης στην Ολομέλεια.

Αναμένονται οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Παρά τις ενστάσεις, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν προχώρησαν σε αντίστοιχες διαδικαστικές παρεμβάσεις κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναμένεται να τοποθετηθούν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης.

Την κυβέρνηση εκπροσωπούν στα υπουργικά έδρανα ο υπουργός και οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

