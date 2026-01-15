ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για παράνομες επιδοτήσεις – Καταδίκες και ομολογίες για απάτη άνω των 250.000 ευρώ

Με καταδίκες και ομολογίες ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 250.000 ευρώ και χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

15 Ιαν. 2026 13:31
Pelop News

Η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών και αφορά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ.

Στο εδώλιο βρέθηκαν συνολικά 32 κατηγορούμενοι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι φέρονται να απέσπασαν τα ποσά την περίοδο 2016–2018 μέσω ψευδών δηλώσεων, σε βάρος κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επτά από τους κατηγορουμένους, αγρότες στο επάγγελμα, υπέβαλαν αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης, έχοντας ήδη επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό ύψους 165.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνταν, μεταξύ άλλων, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία και επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ομολόγησαν την ενοχή τους, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 2 έτη και 3 μήνες έως 3 έτη, με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, με την απόφασή του, το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς ενός εκ των καταδικασθέντων, ενώ για τους υπόλοιπους αποφασίστηκε η αποδέσμευση των λογαριασμών τους μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης.

Για τους υπόλοιπους 25 κατηγορουμένους, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν χρήματα, η δίκη ορίστηκε να ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Πέντε εξ αυτών δεν εκπροσωπούνταν από δικηγόρο και το δικαστήριο προχώρησε σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων.

Στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους δηλώνουν αθώοι, αρνούμενοι τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για αόριστο και άκυρο κατηγορητήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που χειρίστηκε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη δικογραφία.

