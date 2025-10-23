ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ

Ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα απάτης με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτός είναι ο 38χρονος «εγκέφαλος» από τα Γιαννιτσά που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις

Οι εμπλεκόμενοι μεταφέρονται στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»

«Πάρτι» εκατομμυρίων με ψεύτικες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό είσπραξης παράνομων επιδοτήσεων, αξιοποιώντας ανύπαρκτα αγροτεμάχια και ψευδή στοιχεία για ζώα.

Ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες εντοπίζονται άτομα χωρίς αγροτική δραστηριότητα, όπως σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, DJ και υπάλληλοι ξενοδοχείων, οι οποίοι δηλώνονταν ως «παραγωγοί».

Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, θεωρούνται οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδιάθετες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τις οποίες δήλωναν ψευδώς μέσω συνεργατών για να αποσπούν επιδοτήσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων, ενώ στη συνέχεια νομιμοποιούσαν τα έσοδα μέσω εικονικών τιμολογίων και πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών.

Η προκαταρκτική έρευνα κατέδειξε 324 λήπτες επιδοτήσεων και ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Τα πρόστιμα

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αναφέροντας ότι στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που ελέγχθηκαν, πάνω από το 50% εμφάνισε φορολογικές παραβάσεις.

Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε νέες περιοχές.

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» στο Ηράκλειο

Ένας 36χρονος γεωπόνος, υπάλληλος ΚΥΔ στο Ηράκλειο και ιδιοκτήτης γραφείου μελετών, φέρεται να ήταν ο συντονιστής για τη νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, εντόπιζε αδιάθετες γαίες και τις «ένωνε» με δήθεν παραγωγούς, προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις.

Ο 36χρονος συνελήφθη από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και μεταφέρεται στην Αθήνα για να απολογηθεί.

Η ζημία

Η συνολική ζημία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο σε μία από τις υποθέσεις εντοπίστηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες πληρωμές.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων και την ανάκτηση των ποσών που εκταμιεύθηκαν παράνομα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



