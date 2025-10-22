«Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»

Ο Γ. Ξυλούρης γνωστός και ως «φραπές» δηλώνει ότι είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά, μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας που αφορούν την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατά την οποία φέρεται να βρέθηκαν στην κατοχή του πάνω από 2 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων στο creta24.gr ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», είπε και πρόσθεσε: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Τι βρήκε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο πόθεν έσχες του κ. Ξυλούρη η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Επίσης από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια Jaguar.

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ερεύνησε την περιουσιακή κατάσταση του κ. Ξυλούρη καθώς φέρεται ότι αυτός δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες αν και ήταν υπόχρεος υποβολής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ακόμη κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ποτέ όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Στο στάδιο αυτό η ανεξάρτητη αρχή διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να ελεγχθεί και ποινικά ο συγκεκριμένος παραγωγός για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες. Επιπλέον, ο ίδιος φάκελος αναμένεται να διαβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Ωστόσο, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε θα σχηματιστεί μια νέα δεύτερη δικογραφία.

