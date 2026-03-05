ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ολομέλεια την Τρίτη 10 Μαρτίου η συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής
Για την Τρίτη 10 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία θα γίνει με εφαρμογή του άρθρου 137 του Κανονισμού, δηλαδή με τη μορφή «γενίκευσης» της συζήτησης, όπως στις επερωτήσεις.
Στην Ολομέλεια της Βουλής εισέρχεται την προσεχή Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έχει προσδιοριστεί η συζήτησή του σε επίπεδο ολομέλειας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής. Πρόκειται για τη διαδικασία «γενίκευσης» της συζήτησης που ακολουθείται στις επερωτήσεις, δίνοντας το πλαίσιο για μια συνολική κοινοβουλευτική αντιπαράθεση επί του περιεχομένου του πορίσματος.
