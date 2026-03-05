ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ολομέλεια την Τρίτη 10 Μαρτίου η συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισέρχεται την προσεχή Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έχει προσδιοριστεί η συζήτησή του σε επίπεδο ολομέλειας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής. Πρόκειται για τη διαδικασία «γενίκευσης» της συζήτησης που ακολουθείται στις επερωτήσεις, δίνοντας το πλαίσιο για μια συνολική κοινοβουλευτική αντιπαράθεση επί του περιεχομένου του πορίσματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



