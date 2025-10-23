ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 37 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ

Σε σκηνικό αστυνομικής ταινίας εξελίχθηκε η μεταγωγή των 37 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδηγήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον Ευρωπαίο ανακριτή, αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.

23 Οκτ. 2025 14:56
Pelop News

Σε Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 37 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο πολυεπίπεδο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η μεταγωγή των κατηγορουμένων θύμιζε κινηματογραφική σκηνή. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τα ξημερώματα μια πομπή 25 αστυνομικών οχημάτων που μετέφερε 35 από τους 37 κατηγορούμενους στην Αθήνα, όπου οδηγήθηκαν πρώτα στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προτού βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ οι συλληφθέντες κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και μπουφάν. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλη, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι ογκώδης, με το κατηγορητήριο να αριθμεί περίπου 200 σελίδες και να περιγράφει ένα κύκλωμα με αυστηρή δομή, ρόλους και ιεραρχία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ζημία για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά ταμεία ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το ποσό να διπλασιαστεί καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο φερόμενος ως εγκέφαλος είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, που παρουσιαζόταν ως αγρότης, και ένας 36χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος εμφανιζόταν να εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών. Οι δυο τους φέρονται να εντόπιζαν ανενεργές εκτάσεις και ανυποψίαστα πρόσωπα, ώστε να δηλώνονται ψευδώς για την είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων.

Τα ποσά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ξεπλένονταν μέσω εικονικών τιμολογίων, ενδιάμεσων τραπεζικών λογαριασμών και αγορών πολυτελών αυτοκινήτων, με τα παράνομα κέρδη να εκτιμάται ότι αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Τα επόμενα 24ωρα οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ανακριτή να αποφασίζουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
