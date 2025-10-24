ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι πρώτοι 12 από τους 37 συλληφθέντες – Την Κυριακή απολογούνται οι «αρχηγοί» του κυκλώματος

Στην Ευελπίδων και ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι πρώτοι 12 από τους 37 συλληφθέντες για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που συγκλονίζει τη δημόσια διοίκηση και τον αγροτικό χώρο. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα.

Η ογκώδης δικογραφία περιγράφει με λεπτομέρεια τη δράση του κυκλώματος: ποιος είχε ρόλο αρχηγού, ποιοι λειτουργούσαν ως υπαρχηγοί και ποια ήταν τα απλά μέλη που φέρονται να συμμετείχαν σε μια καλοστημένη απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Οι απολογίες διεξάγονται τμηματικά – οι πρώτοι 12 σήμερα, οι επόμενοι μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι υπόλοιποι τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο ύστερα από αδιαθεσία και, εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος –ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ένας 36χρονος από την Κρήτη και η σύζυγος του πρώτου, που φέρεται ως υπαρχηγός– θα απολογηθούν την Κυριακή.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και αφορά άλλα 125 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει νέες συλλήψεις.

Χθες, ενώπιον της ανακριτικής επιτροπής της Βουλής, κατέθεσε η πρώην προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία έκανε λόγο για κύκλωμα απάτης και εκφοβισμού υπαλλήλων, ρίχνοντας φως σε ένα σύστημα που, όπως υποστήριξε, λειτουργούσε μεθοδικά και οργανωμένα επί χρόνια.

