OpenAI: Σκέψεις αυτοκτονίες για εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από την OpenAI, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες του δημοφιλούς εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT στέλνουν μηνύματα που υποδηλώνουν πιθανή πρόθεση ή σχεδιασμό αυτοκτονίας. Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας εκτιμά ότι το 0,15% των εβδομαδιαίων χρηστών της, οι οποίοι φτάνουν τα 800 εκατομμύρια, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα.

Επιπλέον, η OpenAI αναφέρει ότι περίπου το 0,7% των ενεργών χρηστών της εβδομάδας – δηλαδή σχεδόν 600.000 άνθρωποι – εμφανίζουν ενδείξεις κρίσεων ψυχικής υγείας που συνδέονται με ψύχωση ή μανία. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως μετά από ένα τραγικό περιστατικό που αφορούσε τον θάνατο ενός εφήβου από την Καλιφόρνια, του Άνταμ Ρέιν. Οι γονείς του υπέβαλαν αγωγή κατά της OpenAI, ισχυριζόμενοι ότι το ChatGPT παρείχε στον γιο τους λεπτομερείς οδηγίες για αυτοκτονία.

Σε απάντηση, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις των μηχανισμών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του γονικού ελέγχου και της προτροπής προς τους χρήστες να απευθύνονται σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ψυχική υποστήριξη. Παράλληλα, η OpenAI έχει αναβαθμίσει το μοντέλο της ώστε να ανιχνεύει και να διαχειρίζεται καλύτερα περιπτώσεις χρηστών με προβλήματα ψυχικής υγείας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με πάνω από 170 επαγγελματίες του χώρου, με στόχο την ελαχιστοποίηση απαντήσεων που θα μπορούσαν να προωθήσουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

