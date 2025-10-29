OpenAI: Σκέψεις αυτοκτονίες για εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT

Στοιχεία της εταιρείας δείχνουν υψηλά ποσοστά κρίσεων ψυχικής υγείας μεταξύ των χρηστών

OpenAI: Σκέψεις αυτοκτονίες για εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT
29 Οκτ. 2025 8:02
Pelop News

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από την OpenAI, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες του δημοφιλούς εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT στέλνουν μηνύματα που υποδηλώνουν πιθανή πρόθεση ή σχεδιασμό αυτοκτονίας. Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας εκτιμά ότι το 0,15% των εβδομαδιαίων χρηστών της, οι οποίοι φτάνουν τα 800 εκατομμύρια, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα.

Με ηρεμιστικά και υπνωτικά οι 16χρόνοι Έλληνες-Η καθηγήτρια Μ. Μαλλιώρη στην «Π»

Επιπλέον, η OpenAI αναφέρει ότι περίπου το 0,7% των ενεργών χρηστών της εβδομάδας – δηλαδή σχεδόν 600.000 άνθρωποι – εμφανίζουν ενδείξεις κρίσεων ψυχικής υγείας που συνδέονται με ψύχωση ή μανία. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως μετά από ένα τραγικό περιστατικό που αφορούσε τον θάνατο ενός εφήβου από την Καλιφόρνια, του Άνταμ Ρέιν. Οι γονείς του υπέβαλαν αγωγή κατά της OpenAI, ισχυριζόμενοι ότι το ChatGPT παρείχε στον γιο τους λεπτομερείς οδηγίες για αυτοκτονία.

Σε απάντηση, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις των μηχανισμών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του γονικού ελέγχου και της προτροπής προς τους χρήστες να απευθύνονται σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ψυχική υποστήριξη. Παράλληλα, η OpenAI έχει αναβαθμίσει το μοντέλο της ώστε να ανιχνεύει και να διαχειρίζεται καλύτερα περιπτώσεις χρηστών με προβλήματα ψυχικής υγείας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με πάνω από 170 επαγγελματίες του χώρου, με στόχο την ελαχιστοποίηση απαντήσεων που θα μπορούσαν να προωθήσουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ