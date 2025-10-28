Με ηρεμιστικά και υπνωτικά οι 16χρόνοι Έλληνες-Η καθηγήτρια Μ. Μαλλιώρη στην «Π»

Αλκοόλ, ουσίες, κάπνισμα, τυχερά παιχνίδια, εξάρτηση από το διαδίκτυο συνεχίζουν να κυριαρχούν στη ζωή των 16χρονων μαθητών της χώρα μας. Τα στοιχεία της έρευνας ESPAD για το 2024 είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς της χώρας παρά τις προειδοποιήσεις των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εκθέσεων δεν ελήφθησαν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εφήβων.

Βέβαια δεν χρειαζόμαστε την έρευνα για να μας δείξει τι συμβαίνει στα παιδιά της χώρας μας. Τα συνεχή περιστατικά μέθης εκ των οποίων ορισμένα καταλήγουν στον θάνατο, η βία, κ.ά. μας το αποκαλύπτουν.

«Η έρευνα υλοποιείται σε 37 χώρες, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (EUDA). Στην Ελλάδα την έρευνα υλοποιεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ”Κώστας Στεφανής”. Το 2024 στην έρευνα στην Ελλάδα συμμετείχαν 6.810 μαθήτριες και μαθητές» εξηγεί, μιλώντας στην «Π», η καθηγήτρια ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλλιώρη, η οποία είναι μεταξύ των επιστημόνων της χώρας μας οι οποίοι έγκαιρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα θέτουν το θέμα προτείνοντας την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων.

«Οπως συνοπτικά αναφέρεται, τα ποσοστά́ στην Ελλάδα για το 2024 είναι πάνω από́ τον ευρωπαϊκό́ μέσο ορό στους δείκτες που αφορούν τη χρήση κάνναβης, την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα ιδιαίτερα αν συμπεριλάβουμε εκτός των παραδοσιακών και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Επίσης το ποσοστό των 16χρονων που στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν κάνει μη-ιατρική χρήση συνταγογραφούμενου ηρεμιστικού/υπνωτικού φαρμάκου παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας, αλλά το 2024 είναι σημαντικά αυξημένο (7,8%) συγκριτικά με το 2019 (3,5%). Η αύξηση από το 2019 στο 2024 εντοπίζεται εξίσου σε αγόρια και κορίτσια».

Αναλύοντας τα στοιχεία της έκθεσης, η κ. Μαλλιώρη υπογραμμίζει επίσης τα εξής σημεία:

> Αύξηση παρατηρείται επίσης στη χρήση κοκαΐνης και άλλων διεγερτικών ουσιών γεγονός που είχε διαπιστωθεί από την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid. Οι 16χρονοι στη χώρα μας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία προσβασιμότητας και ανεύρεσης κάποιας έστω και παράνομης ουσίας.

⦁ > Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται επίσης την τελευταία 5ετία το ποσοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (από 59% το 2019 στο 71% το 2024), με την αύξηση αυτή να εντοπίζεται κυρίως στα κορίτσια. Στις ερωτήσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, όπου υπερέχουν τα αγόρια, η χώρα μας καταλάμβανε στις 2 προηγούμενες τετραετίες την πρώτη θέση Πανευρωπαικά και στην τελευταία έρευνα του 2024 παραμένει στην δεύτερη θέση!

«Τα προαναφερόμενα, αποθαρρυντικά για τη χώρα μας, δεδομένα και η διαχρονική αύξηση όλων σχεδόν των εξαρτητικών συμπεριφορών δείχνει ότι οι εφαρμοζόμενες προληπτικές παρεμβάσεις και πολιτικές ή δεν επαρκούν ή δεν είναι οι καταλληλότερες. Και αν μιλήσουμε ειδικότερα για τον στοιχηματισμό είναι γεγονός ότι η αγορά είναι πολύ επιθετική, με ατέρμονες και παραπλανητικές διαφημίσεις που με ”έξυπνο” τρόπο μεταβιβάζουν την ευθύνη από τη βιομηχανία των παιγνίων στον έφηβο παίκτη» υπογραμμίζει η κ. Μαλλιώρη και καταλήγει:

«Αραγε μπορεί κανείς να περιγράψει με σαφήνεια και επιστημονική επάρκεια τι ακριβώς σημαίνει το ”παίξε υπεύθυνα” που ο ΟΠΑΠ το έχει σαν κεντρικό του μήνυμα. Οταν θα καταμετρηθούν οι συνέπειες του τζόγου στην Δημόσια Υγεία τότε θα είναι πολύ αργά. Οπως με το κάπνισμα ή το αλκοόλ που πρώτα μετράμε τα θύματα και μετά ανακοινώνονται οι περιορισμοί και τα μέτρα. Οι παρεμβάσεις στα θέματα αυτά πρέπει να γίνονται πολύ νωρίς και να στοχεύουν στην εγκατάσταση υγιών συμπεριφορών».

