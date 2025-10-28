Με ηρεμιστικά και υπνωτικά οι 16χρόνοι Έλληνες-Η καθηγήτρια Μ. Μαλλιώρη στην «Π»

Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται επίσης την τελευταία 5ετία το ποσοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (από 59% το 2019 στο 71% το 2024), με την αύξηση αυτή να εντοπίζεται κυρίως στα κορίτσια

Με ηρεμιστικά και υπνωτικά οι 16χρόνοι Έλληνες-Η καθηγήτρια Μ. Μαλλιώρη στην «Π»
28 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Αλκοόλ, ουσίες, κάπνισμα, τυχερά παιχνίδια, εξάρτηση από το διαδίκτυο συνεχίζουν να κυριαρχούν στη ζωή των 16χρονων μαθητών της χώρα μας. Τα στοιχεία της έρευνας ESPAD για το 2024 είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς της χώρας παρά τις προειδοποιήσεις των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εκθέσεων δεν ελήφθησαν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εφήβων.

Βέβαια δεν χρειαζόμαστε την έρευνα για να μας δείξει τι συμβαίνει στα παιδιά της χώρας μας. Τα συνεχή περιστατικά μέθης εκ των οποίων ορισμένα καταλήγουν στον θάνατο, η βία, κ.ά. μας το αποκαλύπτουν.

«Η έρευνα υλοποιείται σε 37 χώρες, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (EUDA). Στην Ελλάδα την έρευνα υλοποιεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ”Κώστας Στεφανής”. Το 2024 στην έρευνα στην Ελλάδα  συμμετείχαν 6.810 μαθήτριες και μαθητές» εξηγεί, μιλώντας στην «Π», η καθηγήτρια ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλλιώρη, η οποία είναι μεταξύ των επιστημόνων της χώρας μας οι οποίοι έγκαιρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα θέτουν το θέμα προτείνοντας την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων.

«Οπως συνοπτικά αναφέρεται, τα ποσοστά́ στην Ελλάδα για το 2024 είναι πάνω από́ τον ευρωπαϊκό́ μέσο ορό στους δείκτες που αφορούν τη χρήση κάνναβης, την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα ιδιαίτερα αν συμπεριλάβουμε εκτός των παραδοσιακών και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Επίσης το ποσοστό των 16χρονων που στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν κάνει μη-ιατρική χρήση συνταγογραφούμενου ηρεμιστικού/υπνωτικού φαρμάκου παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας, αλλά το 2024 είναι σημαντικά αυξημένο (7,8%) συγκριτικά με το 2019 (3,5%). Η αύξηση από το 2019 στο 2024 εντοπίζεται εξίσου σε αγόρια και κορίτσια».

Με ηρεμιστικά και υπνωτικά οι 16χρόνοι Έλληνες-Η καθηγήτρια Μ. Μαλλιώρη στην «Π»

Αναλύοντας τα στοιχεία της έκθεσης, η κ. Μαλλιώρη υπογραμμίζει επίσης τα εξής σημεία:

> Αύξηση παρατηρείται επίσης στη χρήση κοκαΐνης και άλλων διεγερτικών ουσιών γεγονός που είχε διαπιστωθεί από την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid. Οι 16χρονοι στη χώρα μας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία προσβασιμότητας και ανεύρεσης κάποιας έστω και παράνομης ουσίας.

⦁ > Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται επίσης την τελευταία 5ετία το ποσοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (από 59% το 2019 στο 71% το 2024), με την αύξηση αυτή να εντοπίζεται κυρίως στα κορίτσια. Στις ερωτήσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, όπου υπερέχουν τα αγόρια, η χώρα μας καταλάμβανε στις 2 προηγούμενες τετραετίες την πρώτη θέση Πανευρωπαικά και στην τελευταία έρευνα του 2024 παραμένει στην δεύτερη θέση!

«Τα προαναφερόμενα, αποθαρρυντικά για τη χώρα μας, δεδομένα και η διαχρονική αύξηση όλων σχεδόν των εξαρτητικών συμπεριφορών δείχνει ότι οι εφαρμοζόμενες προληπτικές παρεμβάσεις και πολιτικές ή δεν επαρκούν ή δεν είναι οι καταλληλότερες. Και αν μιλήσουμε ειδικότερα για τον στοιχηματισμό είναι γεγονός ότι η αγορά είναι πολύ επιθετική, με ατέρμονες και παραπλανητικές διαφημίσεις που με ”έξυπνο” τρόπο μεταβιβάζουν την ευθύνη από τη βιομηχανία των παιγνίων στον έφηβο παίκτη» υπογραμμίζει η κ. Μαλλιώρη και καταλήγει:

«Αραγε μπορεί κανείς να περιγράψει με σαφήνεια και επιστημονική επάρκεια τι ακριβώς σημαίνει το ”παίξε υπεύθυνα” που ο ΟΠΑΠ το έχει σαν κεντρικό του μήνυμα. Οταν θα καταμετρηθούν οι συνέπειες του τζόγου στην Δημόσια Υγεία τότε θα είναι πολύ αργά. Οπως με το κάπνισμα ή το αλκοόλ που πρώτα μετράμε τα θύματα και μετά ανακοινώνονται οι περιορισμοί και τα μέτρα. Οι παρεμβάσεις στα θέματα αυτά πρέπει να γίνονται πολύ νωρίς και να στοχεύουν στην εγκατάσταση υγιών συμπεριφορών».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ