Opinion Poll: Διατηρεί προβάδισμα 16,5 μονάδων η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ

Πόσοι και πώς θα ψήφισαν κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά

13 Νοέ. 2025 20:26
Pelop News

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα 16,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll και με το κυβερνών κόμμα να έχει ποσοστό 30,2%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 δυναμική θα μπορούσαν να αναπτύξουν κόμματα από δυο πρώην πρωθυπουργούς καθώς ένα 30% θα μπορούσε να ψηφίσει ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα ενώ ένα 20,4% κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 30,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,7%, η Ελληνική Λύση με 10,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9%,το ΚΚΕ με 8%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 2,5% και η Νέα Αριστερά με τους Σπαρτιάτες με 1,2%. Άλλο κόμμα λέει το 8,6%.
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 24,3%
ΠΑΣΟΚ 11%
Ελληνική Λύση 8,6%
Πλεύση Ελευθερίας 7,2%
ΚΚΕ 6,5%
Φωνή Λογικής 3,6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,4%
ΜέΡΑ25 2,7%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
Νίκη 2%
Νέα Αριστερά 1%
Σπαρτιάτες 1%
Άλλο 6,9%
Αναποφάσιστοι 19,6%

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,1% και ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%.

Για το κόμμα Τσίπρα το 65,7% λέει δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ, το 21,1% πως θα μπορούσε, το 8,9% σίγουρα θα το ψήφιζε ενώ το 4,3% δξ/δα.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους των κομμάτων, θα μπορούσα και σίγουρα θα μπορούσα λέει το 82,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 28,7% του ΠΑΣΟΚ, το 28,2% του ΚΚΕ και το 40,7% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά το 75,6% λέει δεν θα μπορούσα ποτέ να το ψηφίσω, το 16,9% θα μπορούσα και το 3,5% σίγουρα.

Στους ψηφοφόρους των κομμάτων θα μπορούσαν ή σίγουρα θα το ψήφιζαν το 17,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 17,3% του ΣΥΡΙΖΑ,το 15,1% του ΠΑΣΟΚ,το 29,1% της Πλεύσης Ελευθερίας και το 37% της Νίκης.

 

Στην ερώτηση για το αν οι συμφωνίες του Ζαππείου μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο το 48,9% λέει ναι ή μάλλον ναι, το 38,2% όχι ή μάλλον όχι και ένα 12,8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στο ερώτημα το κατά πόσο θεωρείτε σημαντική την συμφωνία ΑΚΤΟΡ -ΔΕΠΑ για προμήθεια και μεταφορά μέσω του «κάθετου διαδρόμου» αμερικανικού LNG το 35,2% λέει αρκετά, το 21,5% πολύ, το 17,4% λίγο, το 16% καθόλου ενώ το 9,8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στο πόσο σημαντική θεωρείτε την εκκίνηση διαδικασίας γεωτρήσεων στο Ιόνιο το 35,7% λέει πολύ, το 32,2% αρκετά, το 17,8% λίγο και το 11,8% καθόλου.

Όσο για το αν αυτές οι εξελίξεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ το 73,1% λέει ναι ή μάλλον ναι και το 22,4% όχι και μάλλον όχι.

Για το αν θα ενισχυθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας με νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες τιμές ενέργειας το 54,5% λέει ναι και μάλλον ναι, ενώ το 42% όχι και μάλλον όχι.

