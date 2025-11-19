Οπλοστάσιο και ναρκωτικά σε σπίτι στην Πάτρα, επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Οπλα και ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν μετά από έφοδο της Αστυνομίας σε σε σπίτι, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε επιχείρηση το απόγευμα της Τρίτης 18/11/2025, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 36χρονο αλβανικής καταγωγής και εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών, πυροβόλα όπλα και μέσα υδροπονικης καλλιέργειας ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ενός 37χρονου, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί.

