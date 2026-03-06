«Όπως λέμε όχι στον πόλεμο στο Ιράν, έτσι στέλνουμε βοήθεια στην Κύπρο που είναι θύμα του», αποκαλυπτικός ο Ισπανός πρωθυπουργός

Ο Πέδρο Σάντσεθ, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ξεκαθάρισε τη στάση της χώρας του

πέδρο-σάντσεθ
06 Μαρ. 2026 17:50
Τεράστιο λάθος χαρακτήρισε σήμερα (6/3/2026) τον  πόλεμο, που διεξάγεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λούις Μοντενέγκρο.

Ειδικότερα, ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει επανειλημμένως καταγγείλει αυτήν την «παράνομη επέμβαση» δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος».

Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης για τον αποστολή μίας φρεγάτας σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε “Οχι στον πόλεμο στο Ιράν” είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

Κατασκοπεία για το Ιράν και στη Βρετανία, τέσσερις συλλήψεις

«Μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε», είπε.

«Η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στην Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, είπε ο ισπανός πρωθυπουργός που δέχθηκε τις σφοδρές επικρίσεις της Ουάσινγκτον για την στάση του απέναντι στον αμερικανοΐσραληινό πόλεμο.

Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από «σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας» και να στηρίζονται στη βάση της «ισοτιμίας», στο πλαίσιο ενός «ατλαντισμού όπου το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες αποτελούν τον πυλώνα και όπου υπερισχύει η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα», τόνισε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σφοδρές επικρίσεις του Τραμπ για την πολιτική του, ο Πέδρο Σάντσεθ προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».

«Οι απειλές και οι κατηγορίες δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσινγκτον είναι «αναντικατάστατος σύμμαχος» για την Λισαβώνα.

