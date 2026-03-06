Κατασκοπεία για το Ιράν και στη Βρετανία, τέσσερις συλλήψεις

Αστυνομικοί δήλωσαν ότι ένας από τους άνδρες ήταν Ιρανός, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, και έχουν τεθεί υπό κράτηση

06 Μαρ. 2026 17:11
Pelop News

Στη Αγγλία η  βρετανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες ως υπόπτους για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν έπειτα από έρευνα για φερόμενη παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου.

Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας

Αστυνομικοί δήλωσαν ότι ένας από τους άνδρες ήταν Ιρανός, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, και έχουν τεθεί υπό κράτηση μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, στο Χάροου, στην περιοχή του Λονδίνου, και στο Γουάτφορντ, μια πόλη βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας. Οι έρευνες συνεχίζονται στις διευθύνσεις όπου συνελήφθησαν οι ύποπτοι από αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς και σε επιπρόσθετες ιδιοκτησίες στο Γουέμπλεϊ και το Μπάρνετ.

Βρετανοί βουλευτές και εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν εδώ και χρόνια για απειλή στη Βρετανία από το Ιράν.

Η Αυστραλία έχει επίσης συνδέσει αντισημιτικές επιθέσεις με την Τεχεράνη.

Η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Χέλεν Φλάναγκαν δήλωσε σήμερα πως οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξάγεται εδώ και καιρό.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 40, 52 και 55 ετών και η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε άλλους έξι άνδρες στο πλαίσιο της επιχείρησης ως υπόπτους για συνδρομή σε εγκληματία.

