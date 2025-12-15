Ωρα Πατρών: «Εδώ το τρένο, εκεί το τρένο, που είναι το τρένο;»

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Ωρα Πατρών», με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρει:

«Δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό και πολιτική οξύτητα για να αντιληφθεί κανείς το παιχνίδι με το τρένο που έχει στήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκδικητική πολιτική της απέναντι στην Αχαΐα και την Πάτρα φάνηκε από την πρώτη στιγμή, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση:

• Ευθύς αμέσως, έκλεισε την Νομική σχολή με το επιχείρημα ότι “έχουμε πολλούς δικηγόρους” αλλά κατόπιν δίνει άδεια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια…

• Σταμάτησε την Πατρών Πύργου και την έδωσε προίκα στην Ολυμπία οδό, με επιπλέον 114 εκατομμύρια ευρώ και διόδια, που την είχε το 2014 απεντάξει .

Και πάμε να δούμε για το τρένο:

• το 2019 ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας κ. Καραμανλής κατήγγειλε ότι δεν υπάρχουν προμελέτες, φάκελοι και ότι επρόκειτο για ένα φαραωνικό έργο που θα στοίχιζε πάνω από 700 εκατομμύρια. Σε αυτή τη διελκυστίνδα προσέτρεχαν οι φορείς με αναλύσεις, θέσεις, διαπιστώσεις… και έτσι η Νέα Δημοκρατία ροκάνιζε το χρόνο.

• Στις 03/07/2020 υποσχέθηκε από την Πάτρα ότι θα γίνει μερική υπογειοποίηση

5,16 km πριν την Κανελλοπούλου και άνοδο στην Ακτή Δυμαίων. Ακούσαμε δηλώσεις, είδαμε βίντεο: https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4/

• Και μετά από πέντε χρόνια που ακόμα και το τμήμα ΑΙΓΙΟ-ΠΑΤΡΑ βρίσκεται σε εξέλιξη….τον τελευταίο μήνα του 2025 έρχεται ο κ. Κυρανάκης χωρίς συγκεκριμένες μελέτες μιλά για υπογειοποίηση μόνο από τον σταθμό του Αγίου Διονυσία (υπαναχώρηση), μην περιλαμβάνοντας τον πυκνό αστικό της πόλης και ελαφρύ τραμ.

Την ίδια ώρα, που γίνεται συζήτηση για την δήθεν υπογειοποίηση, δεν γνωρίζει κανένας την τύχη του Προαστιακού και του οδοντωτού των Καλαβρύτων, έργα μικρότερα.

Υπενθυμίζουμε ότι η υπογειοποίηση του τρένου ήταν υπόσχεση και δέσμευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα είχαν προχωρήσει στην παρουσίαση σχετικών προμελετών σε Δήμαρχο, Περιφερειάρχη και φορείς των Νοέμβριο του 2018.

Για τους κακόπιστους που θα πουν ανέξοδες υποσχέσεις του Τσίπρα, υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ:

• Δημιούργησε την Νομική σχολή.

• Παρέδωσε 3,5 χιλιόμετρα θαλάσσιο μέτωπο, ενώ το 2014 η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ παραχωρούσε μόνο 350 μέτρα (Βαρβιτσιώτης).

• στα Σεπόλια προγραμματίστηκε η υπογειοποίηση 2,5 χιλιομέτρων.

• Έργα μέσα στη δίνη των μνημονίων που είχαν εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου (βλέπε ΠΑΤΡΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2017).

Ρωτάμε τον κ. Κυρανάκη γιατί δεν προχώρησε το Κιάτο-Αίγιο αφού το 2019 που παραδόθηκε η γραμμή το μόνο που χρειαζόταν ήταν η τοποθέτηση των σηματοδοτών;

Ας δεχτούμε ότι στην Πάτρα υπάρχει πρόβλημα με την υπογειοποίηση γιατί το έργο ακόμα δεν έφτασε στο Ρίο η Ψαθόπυργο;

Απλά η Νέα Δημοκρατία ροκανίζει τον χρόνο έως τις εκλογές.

Η δημοτική αρχή του κ. Πελετίδη δεν έχει καταλάβει ότι η πόλη εμπαίζεται, εξαπατάται από την κυβέρνηση; Ή απλά βολεύεται για να δημιουργήσει το δίπολο στις εκλογές;

Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πελετίδης πρότασσε την ανυπακοή, με πορείες, συγκεντρώσεις επαναστατική γυμναστική, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, το μαγικό ραβδί τον μετέτρεψε σε αρνάκι.

Αρκείται σε δημόσιες σχέσεις και σε φωτογραφίες με την πρώην υπουργό υποδομών ότι άλλαξε οκτακόσιους δοκούς από την εποχή του Τρικούπη.

Τον καλούμε αν δεν συμμετέχει σε σικέ παιχνίδι, σε μαχητική διεκδίκηση με το Δημοτικό συμβούλιο και όλους τους φορείς.

Η τράπουλα είναι σημαδεμένη…Βέβαια δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο, από τις υφιστάμενες καταστάσεις, έχουμε απέναντί μας, τον παπατζή…Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

