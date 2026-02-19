«Ωρα Πατρών»: Προτάσεις για την απόδοση τιμής και αποκατάσταση της Ιστορικής μνήμης

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Ωρα Πατρών» Γιώργος Ρώρος, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστο Κορδά, τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Κώστα Σβόλη, Βασίλη Αϊβαλή και Πέτρο Ψωμά:

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την απόδοση τιμής και αποκατάσταση της Ιστορικής μνήμης..».

Κύριε πρόεδρε, με την ευκαιρία της δημοσιότητας φωτογραφιών πατριωτών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 για να διατηρήσουμε και αποκαταστήσουμε την Ιστορική μνήμη προτείνουμε τα εξής:

• Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή την01/04/2020 δεσμεύτηκε να ονοματοθετήσει οδό ή πλατεία με το όνομα των αγωνιστών Μανώλη Γλέζου και Απόστολου Σάντα. Παρόλα ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί. Παρακαλούμε άμεσα για πρωτοβουλία σας ώστε η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου να πάρει σάρκα και οστά.

• Στον τόπο εκτέλεσης στο Γηροκομειό όπου οδηγούνταν για εκτέλεση δημοκράτες πατριώτες και κομμουνιστές θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο που ξεκίνησε επί Δημαρχίας Ανδρέα Καράβολα. Να γραφούν τα ονόματα των εκτελεσθέντων, να ολοκληρωθεί η κατασκευή με το Περιστέρι Ειρήνης στο δάπεδο και να παραμένει ο χώρος καθαρός και περιποιημένος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

• Ζητούμε την Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη δημιουργία Μνημείου Μνήμης, αφιερωμένο αποκλειστικά στους δολοφονηθέντες αθώους πολίτες από την περίοδο του βομβαρδισμό της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Πάτρα ως γνωστόν υπήρξε από τις πρώτες πόλεις που δέχτηκαν τον εχθρικό βομβαρδισμό. Ο βομβαρδισμός προκάλεσε δεκάδες νεκρούς και τραυματίες κατέστρεψε τμήματα του αστικού ιστού και σημάδεψε τη συλλογική μνήμη των Πατρινών.

Οφείλουμε τη δημιουργία Μνημείου για τους αδικοχαμένους πολίτες εκείνης στης ημέρας. (Θα εισηγηθούμε αναλυτικά του θέματος).”

