Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Υπό διερεύνηση βρίσκεται καταγγελία για βιασμό 16χρονης που φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14/02) σε περιοχή του Ορχομενού. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, όπου και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Η ανήλικη που προχώρησε στην καταγγελία φέρεται να εξετάστηκε από ιατροδικαστή, με τα ευρήματα να επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε γενετήσια πράξη. Από εκεί και πέρα, οι αρχές εξετάζουν συνολικά τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς οι δύο ανήλικοι παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες υποστηρίζουν ότι η πράξη έγινε με συναίνεση της ανήλικης, ενώ ο ένας εξ αυτών αρνείται ότι συμμετείχε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, με την έρευνα να συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

