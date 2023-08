Ορειβάτες προσπερνούν ετοιμοθάνατο αχθοφόρο κατά την ανάβασή τους στο K2 – ΒΙΝΤΕΟ

Στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων βρέθηκε μια διάσημη Νορβηγίδα ορειβάτισσα εξαιτίας ισχυρισμών στο διαδίκτυο ότι, μαζί με την ομάδα της, προσπέρασαν σαν να μην έτρεχε τίποτα έναν ετοιμοθάνατο αχθοφόρο – που αργότερα κατέληξε – κατά τη διάρκεια ανάβασής τους στην κορυφή Κ2 της οροσειράς Καρακορούμ. Η 37χρονη Κριστίν Χαρίλα λέει έχει ότι έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης και ότι τις τελευταίες ώρες δέχεται μηνύματα μίσους και απειλές για τη ζωή της.

Σύμφωνα με το Sky News, η Χαρίλα πέτυχε τον περασμένο μήνα το ρεκόρ ταχύτερου συνολικού χρόνου ανάβασης των 14 υψηλότερων κορυφών του κόσμου, τις οποίες «κατέκτησε» διαδοχικά μέσα σε μόλις 92 μέρες. Η τελευταία της ανάβαση ήταν στο όρος K2 στις 27 Ιουλίου, μετά από την οποία ταξίδεψε με τον Νεπαλέζο ορειβάτη Τεντζέν Σέρπα στο Κατμαντού, για να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους.

Αυτή η τελευταία ανάβαση ωστόσο σημαδεύτηκε από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ένας ντόπιος αχθοφόρος που συνόδευε την ομάδα που προηγούνταν εκείνης της Χαρίλα γλίστρησε σε μια στενή προεξοχή, μπλέχτηκε σε σχοινιά, και αργότερα πέθανε πάνω στο βουνό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν online δείχνουν ορειβάτες να περνούν πάνω από τον τραυματισμένο 27χρονο Μουχάμαντ Χασάν, πατέρα τριών παιδιών από το Πακιστάν.

WATCH: “What happened there is a disgrace. A living human was left lying so that records could be set.”

Top mountaineer, Kristin Harila, defends walking past dying Sherpa, Mohammed Hassan, in pursuit of K2 record.https://t.co/4jGlf5syS6 pic.twitter.com/g9K0zwTQd7

— The Telegraph (@Telegraph) August 10, 2023