Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Θα μετανιώσετε πικρά για τη θηριωδία στη θάλασσα»

05 Μαρ. 2026 8:31
Pelop News

Ως μια «θηριωδία στη θάλασσα», για την οποία οι ΗΠΑ θα μετανοήσουν πικρά, χαρακτήρισε τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena από τις αμερικανικές δυνάμεις ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προχωρόντας σε μια προειδοποίηση σε υψηλούς τόνους.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος κατήγγειλε ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ το πλοίο βρισκόταν 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η φρεγάτα Dena ήταν «προσκεκλημένη του Ναυτικού της Ινδίας» και μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες τη στιγμή της επίθεσης.

«Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», κατέληξε στην προειδοποίησή του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων για την απώλεια του πολεμικού σκάφους και του πληρώματός του.

8:31 Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ
