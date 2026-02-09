Οργή και πόνος στην οικογένεια της Δώρας Ναστούλη – Ο δράστης ανακάλεσε την κατάθεσή του στο δικαστήριο

Σοκ, οργή και βαθιά αγανάκτηση προκαλούν στην οικογένεια της Δώρας Ναστούλη οι νέοι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της, οι οποίοι ακούστηκαν στο δικαστήριο της Λευκάδας, όπου συνεχίζεται η δίκη για την άγρια δολοφονία της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών στο Αγρίνιο, τον Νοέμβριο του 2024.

Ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση, επιχειρώντας να αποδώσει το έγκλημά του στην κατανάλωση αλκοόλ και ψυχοφαρμάκων, ισχυρισμοί που προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στους συγγενείς του θύματος.

«Λυγίζουν» μητέρα και αδερφός στο άκουσμα των ισχυρισμών

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, η μητέρα της Δώρας και ο αδερφός της παρακολουθούν με σφιγμένη καρδιά κάθε λέξη του κατηγορούμενου. Κάθε νέα αναφορά του, κάθε προσπάθεια να αποδοθεί η δολοφονία σε εξωγενείς παράγοντες, κάνει τα μάτια τους να βουρκώνουν – όχι μόνο από τον ανείπωτο πόνο της απώλειας, αλλά και από την αίσθηση αδικίας για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να «εξηγηθεί» το έγκλημα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Καραγκούνης, δήλωσε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο έργο της Δικαιοσύνης, ενώ η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η Δώρα Ναστούλη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 14, 16 και 18 ετών. Μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο κατηγορούμενο, η οποία ωστόσο έληξε. Στη συνέχεια, η 43χρονη προχώρησε τη ζωή της και ετοιμαζόταν να αρραβωνιαστεί με νέο σύντροφο.

Την ημέρα της δολοφονίας, τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα, έχοντας στην κατοχή του όπλο. Όπλο το οποίο προμηθεύτηκε παρά το γεγονός ότι, λίγους μήνες νωρίτερα, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Παρά την αφαίρεση του οπλισμού, ο 30χρονος ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, περίμενε τη Δώρα στο σημείο όπου έλαβε χώρα το έγκλημα. Όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε, μπήκε στο όχημα από την πλευρά του συνοδηγού και τη δολοφόνησε με πυροβολισμό.

Η φυγή και η σύλληψη

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο δράστης εγκατέλειψε το όχημά του και άρχισε να περιφέρεται στην ευρύτερη περιοχή, φτάνοντας έως τη Μυρτιά, όπου εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Νωρίτερα, είχε επικοινωνήσει με την αδερφή του, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, φοβούμενες ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή του.

Όπως είχε δηλώσει η αδερφή του τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα: «Να παραδοθεί, να πληρώσει γι’ αυτό που έκανε, αλλά να μην αυτοκτονήσει».

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ προσέγγισαν την αποθήκη, με τον δράστη, σύμφωνα με τις Αρχές, να βάζει επανειλημμένα το όπλο στον κρόταφό του όταν αντιλαμβανόταν την παρουσία των αστυνομικών. Ο διαπραγματευτής κατάφερε να τον ηρεμήσει, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία της αδερφής του, η οποία μπήκε στην αποθήκη, τον αγκάλιασε και του κράτησε τα χέρια, οδηγώντας τον να αφήσει το όπλο.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

