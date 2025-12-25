Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Η εταιρία που σκότωσε 57 αθώους»

Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίζεται ο Νίκος Πλακιάς με αφορμή την ευχετήρια κάρτα που δημοσίευσε η Hellenic Train ενόψει των Χριστουγέννων. Ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αντέδρασε έντονα μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους», έγραψε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας παράλληλα την κάρτα που προκάλεσε την αγανάκτησή του. Στη συνέχεια, έκανε λόγο για μια εικόνα που, όπως σημείωσε, αποτυπώνει «όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο κ. Πλακιάς προσθέτει: «Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα», καταλογίζοντας ευθύνες όχι μόνο στην εταιρία, αλλά και στο συνολικό πλαίσιο ανοχής που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί.

Σε επόμενη τοποθέτησή του, εξαπέλυσε ευθείες βολές σε όσους σκέφτηκαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν την κάρτα, χαρακτηρίζοντάς τους «όλη την αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025». Όπως σημείωσε, θα μπορούσε να αποδεχθεί την κίνηση μόνο εάν η κάρτα απευθυνόταν αποκλειστικά στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα, το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς», καταλήγει στην ανάρτησή του, εκφράζοντας την οργή και την αγωνία που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένειά του.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά επανέφερε στο προσκήνιο τη βαθιά πληγή της τραγωδίας των Τεμπών, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την ευθύνη κράτους και εταιριών.

