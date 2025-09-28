Οργή του Νίκου Πλακιά για τις φωτογραφίες των σορών θυμάτων από τα Τέμπη

Την έντονη αγανάκτησή του εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Εθνική Τραγωδία των Τεμπών, μετά τη διαρροή φωτογραφιών που απεικονίζουν σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ο κ. Πλακιάς σημειώνει ότι αγνοεί πώς και γιατί έγιναν οι συγκεκριμένες διαρροές, όμως περιγράφει το σοκ και την οδύνη του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα εάν οι φωτογραφίες αυτές κυκλοφόρησαν με τη συναίνεση των συγγενών των θυμάτων.

Η ανάρτησή του συγκλονίζει, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το βάθος της τραγωδίας και τον πόνο των οικογενειών που ζητούν σεβασμό στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς… pic.twitter.com/Yng3mep4PG — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

