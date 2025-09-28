Οργή του Νίκου Πλακιά για τις φωτογραφίες των σορών θυμάτων από τα Τέμπη

Οργή του Νίκου Πλακιά για τις φωτογραφίες των σορών θυμάτων από τα Τέμπη
28 Σεπ. 2025 11:13
Pelop News

Την έντονη αγανάκτησή του εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Εθνική Τραγωδία των Τεμπών, μετά τη διαρροή φωτογραφιών που απεικονίζουν σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ο κ. Πλακιάς σημειώνει ότι αγνοεί πώς και γιατί έγιναν οι συγκεκριμένες διαρροές, όμως περιγράφει το σοκ και την οδύνη του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα εάν οι φωτογραφίες αυτές κυκλοφόρησαν με τη συναίνεση των συγγενών των θυμάτων.

Η ανάρτησή του συγκλονίζει, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το βάθος της τραγωδίας και τον πόνο των οικογενειών που ζητούν σεβασμό στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.
