Οργιο φημών για ξαφνική νοσηλεία του Τραμπ, αλλά ο Λευκός Οίκος διαψεύδει

Συναγερμό προξένησαν οι φήμες περί αιφνίδιας νοσηλείας του Ντόναλντ Τραμπ, αναγκάζοντας τον Λευκό Οίκο να προχωρήσει σε άμεση διάψευση, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε ένα κύμα σεναρίων που εξαπλώθηκε με ταχύτητα.

Οι πληροφορίες ξεκίνησαν από ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπου ο podcaster Ed Krassenstein υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μεταφερθεί στο Walter Reed National Military Medical Center (σ.σ. Εθνικό Στρατιωτικό Κέντρο Υγείας).

Η ανάρτηση, που έφτασε σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες, λειτούργησε ως καταλύτης για την αναπαραγωγή της φημολογίας.

Μέσα σε λίγη ώρα, δεκάδες λογαριασμοί αναπαρήγαγαν την πληροφορία, προσθέτοντας μάλιστα ανεπιβεβαίωτες λεπτομέρειες, όπως ότι η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο είχε αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Το αφήγημα ενισχύθηκε από τη συνήθη ταχύτητα διάχυσης που χαρακτηρίζει τις ψηφιακές πλατφόρμες, μετατρέποντας μια μεμονωμένη ανάρτηση σε «είδηση» με ευρεία απήχηση.

Η απάντηση της αμερικανικής προεδρίας ήταν άμεση και κατηγορηματική. Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου διέψευσαν τα σενάρια, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν έχει νοσηλευτεί και συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βαρύτητα που έχει αποκτήσει η κατάσταση της υγείας του 79χρονου προέδρου στη δημόσια συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, κάθε δημόσια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζεται εξονυχιστικά, με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης να σχολιάζουν από λεκτικά ολισθήματα έως στιγμές κόπωσης μπροστά στις κάμερες.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι αναφορές σε εμφανή σημάδια όπως πρησμένοι αστράγαλοι ή μώλωπες στα χέρια, στοιχεία που αν και δεν έχουν επισήμως συνδεθεί με κάποιο συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα, τροφοδοτούν μια διαρκή συζήτηση γύρω από τη φυσική του κατάσταση.

