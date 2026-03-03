Όρια συνταξιοδότησης: «Κλειδωμένα» έως το 2030, τι εξετάζει το υπουργείο

Αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα τουλάχιστον έως το 2030, καθώς τα νεότερα δημογραφικά και αναλογιστικά δεδομένα δεν επιβάλλουν – προς το παρόν – αύξηση από το 2027, όπως προβλέπει ο νόμος για τον αυτόματο επαναπροσδιορισμό κάθε τρία χρόνια.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης το 2027», μεταθέτοντας χρονικά τη συζήτηση για τουλάχιστον τριετία. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική βούληση είναι να αποφευχθούν δύσκολες αποφάσεις σε εκλογική χρονιά (2027), με τις οριστικές αποφάσεις να μετατίθενται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής δεν έχει επανέλθει στα προ-πανδημικά επίπεδα. Ενώ από το 2010 έως το 2015 αυξήθηκε κατά περίπου ένα έτος, από το 2015 έως το 2020 παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Η μη πλήρης ανάκαμψη λειτουργεί ως «ανάχωμα» σε άμεσες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από το 2027 και μετά τα όρια ηλικίας θα πρέπει να επαναπροσδιορίζονται κάθε τρία χρόνια, ανάλογα με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής. Η προσαρμογή ενεργοποιείται όταν ο δείκτης προσδόκιμου ζωής αυξάνεται σημαντικά, αλλά τα τρέχοντα δεδομένα δεν δικαιολογούν ενεργοποίηση του μηχανισμού.

Δημογραφικές προκλήσεις

Η γήρανση του πληθυσμού, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (σχέση πληθυσμού άνω των 65 προς τον οικονομικά ενεργό) και ο δείκτης γονιμότητας (κοντά στο 1,5 παιδί ανά γυναίκα) παραμένουν σοβαρές προκλήσεις. Σε προηγούμενες αναλογιστικές μελέτες είχε εξεταστεί ακόμη και σταδιακή αύξηση της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης πάνω από τα 67 έτη, αλλά τα σημερινά στοιχεία δεν το επιβάλλουν άμεσα.

Διαρρέουν σενάρια για ενδεχόμενη κλιμακωτή αύξηση την τριετία 2028–2030 (3–4 μήνες ανά έτος), εφόσον οι δείκτες το απαιτήσουν, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Το θέμα θα εξεταστεί επισήμως με βάση τη νέα μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ανά τριετία), η οποία θα αποτυπώσει τις μακροπρόθεσμες αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Για την ώρα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να θεωρούν δεδομένο ότι τα όρια ηλικίας δεν αλλάζουν πριν από το 2027 – και πιθανότατα ούτε πριν από το 2030.

