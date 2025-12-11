Οριακή άνοδος 2,5% στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο – Πρωταγωνιστές οι τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες

Αυξημένος κατά 2,5% ήταν ο τζίρος των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία τον φετινό Οκτώβριο, φτάνοντας τα 34.486.065 χιλιάδες ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Οκτώβριο του 2023 είχε διαμορφωθεί στα 33.651.923 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη δυναμική κατέγραψε ο τομέας Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων, σημειώνοντας αύξηση 15,2% στον κύκλο εργασιών. Αντίθετα, τη μικρότερη μεταβολή σημείωσαν οι επιχειρήσεις στον τομέα Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας, όπου η άνοδος περιορίστηκε στο 0,6%.

Τα στοιχεία αποδίδονται σε μια διατηρούμενη – αλλά συγκρατημένη – ανοδική τάση της αγοράς, η οποία καταγράφεται στα μηνιαία στοιχεία των επιχειρήσεων που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

