Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Επιμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιανουάριο, την ώρα που στο σύνολο της ευρωζώνης οι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) επιβράδυνε περαταίρω χαμηλότερα από τον το στόχο της ΕΚΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat, ο ΔΤΚ στην Ελλάδα έτρεξε τον περασμένο μήνα με ετήσιο ρυθμό 2,8% υποχωρώντας οριακά μόνο από το από το 2,9% του Δεκεμβρίου (2,8% τον Νοέμβριο).

Στο σύνολο της ευρωζώνης, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 1,7% ετησίως από το 1,9% της περασμένης μέτρησης, επιβεβαιώνοντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών. Σημειώνεται ότι ο στόχος της ΕΚΤ είναι για ένα μέσο ρυθμό πληθωρισμού πέριξ του 2% ετησίως.

Στο λεγόμενο δομικό επίπεδο του δείκτη, δηλαδή χωρίς την επίδραση των ευμετάβλητων κλάδων της ενέργειας και των τροφίμων, ο ΔΤΚ στην ευρωζώνη διατηρήθηκε στο 2,3% ετησίως, επιβεβαιώνοντας επίσης τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Στις βασικές συνιστώσες του ΔΤΚ στο γενικό του επίπεδο στη ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο με 3,2% (από 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από την κατηγορία τρόφιμα, αλκοολούχα, καπνικά στο 2,7%, (από 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 0,4% (από 0,3% τον Δεκέμβριο), ενώ οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να έχουν μειωθεί έντονα κατά -4,1% (από το -1,9% τον Δεκέμβριο).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



