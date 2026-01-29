«Ωριμος» ψηφιακός καταναλωτής η Αχαΐα

Η εικόνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Αχαΐα το 2025 αποτυπώνει μια περιφέρεια που έχει περάσει οριστικά στη φάση της ψηφιακής ωρίμανσης, ακολουθώντας τα πρότυπα των μεγάλων αστικών κέντρων.

Τα στοιχεία του Skroutz, του κυρίαρχου marketplace στην Ελλάδα, κατατάσσουν την Αχαΐα μέσα στους δέκα πιο ενεργούς νομούς της χώρας, σε μια λίστα που παραδοσιακά κυριαρχείται από μητροπολιτικές και τουριστικές περιοχές.

Μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, και δίπλα σε νομούς όπως οι Σέρρες, το Ηράκλειο και η Κοζάνη, η Αχαΐα εμφανίζεται να διατηρεί ισχυρό και σταθερό όγκο ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η παρουσία της στην κορυφαία δεκάδα αντανακλά υψηλή διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, εξοικείωση των καταναλωτών με τις online αγορές και νεανικό και φοιτητικό πληθυσμό με ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Skroutz, το 2025 χαρακτηρίστηκε από αύξηση 21% στον αριθμό παραγγελιών και μέση αξία άνω των 52 ευρώ. Στην Αχαΐα, η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε πιο συχνές, μικρότερες αλλά επαναλαμβανόμενες αγορές, στοιχείο που δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο ως «εναλλακτική», αλλά ως βασικό κανάλι κάλυψης καθημερινών αναγκών.

Οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις (κινητά τηλέφωνα, sneakers, αθλητικά παπούτσια) και οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων σκιαγραφούν με ακρίβεια το προφίλ του τοπικού καταναλωτή:

  • Υγεία & Ομορφιά (+22%): προϊόντα προσωπικής φροντίδας, συμπληρώματα, καλλυντικά -κατηγορία που συνδέεται έντονα με νέους και οικογένειες.
  • Σπίτι & Κήπος (+21%): ένδειξη επένδυσης στη βελτίωση της καθημερινότητας και της κατοικίας.
  • Τεχνολογία (+19%): σταθερή ζήτηση σε συσκευές και gadgets, με έμφαση στη σχέση τιμής-απόδοσης.
  • Μόδα (+12%): λειτουργικές αγορές, όχι απαραίτητα πολυτελείας.

Συνολικά, η Αχαΐα το 2025 εμφανίζεται ως ένας νομός με υψηλή συχνότητα online αγορών, αυξημένη εμπιστοσύνη σε ψηφιακές πλατφόρμες, έντονη χρήση υποδομών last mile, καταναλωτές που συνδυάζουν κόστος, ποιότητα και ταχύτητα.

