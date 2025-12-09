Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου

Ο διεθνής διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με τη Ρέιντζερς για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Βοηθοί του Τάσου Παπαπέτρου θα είναι οι Τρύφωνας Πετρόπουλος και Ιορδάνης Απτοσόγλου. Τέταρτος θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης, ενώ στο VAR θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου με βοηθό τον Σπύρο Ζαμπαλά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



