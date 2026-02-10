Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας,Τάκης Παπαδόπουλος, αφού ευχήθηκε στον νέο Συντονιστή καλή και παραγωγική θητεία, αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του ΣΕΑΔΕ ως ενός ανοιχτού και ουσιαστικού μηχανισμού διαλόγου με την επιχειρηματική κοινότητα

Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026
10 Φεβ. 2026 16:40
Pelop News

Κατά τη συνεδρίαση του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ), πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των δράσεων για το έτος 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις για το μελλοντικό Σχέδιο Δράσης του Δικτύου, με έμφαση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας,Τάκης Παπαδόπουλος, αφού ευχήθηκε στον νέο Συντονιστή καλή και παραγωγική θητεία, αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του ΣΕΑΔΕ ως ενός ανοιχτού και ουσιαστικού μηχανισμού διαλόγου με την επιχειρηματική κοινότητα, επισημαίνοντας:«Μέσα από τις συνεδριάσεις και τις δράσεις του ΣΕΑΔΕ, επιδιώκουμε τη συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων για πρωτοβουλίες και εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Η ενεργή συμμετοχή φορέων, επαγγελματιών, επιστημόνων και επιχειρήσεων ενισχύει ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια. Μέσα από την παρουσία μας σε όλους τους νομούς και την άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους της αγοράς, καταγράφουμε ανάγκες, προβληματισμούς και προτάσεις, ώστε να διαμορφώνουμε παρεμβάσεις και λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της τοπικής επιχειρηματικότητας».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, νέος συντονιστής του δικτύου ορίστηκε ο Insurance Office Manager & Financial Advisor της Protect Insurance, Σταύρος Καραδημητρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τη διάθεσή του για μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 «Το εγκατέλειψε στον δρόμο δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε σοκ», πατέρας έδειρε 62χρονο που παρέσυρε το παιδί του
17:37 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»
17:27 Γαλλία: Πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα και τη θεία του
17:17 Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές
17:12 Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
17:07 Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
17:04 Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Κακοκαιρία: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
16:48 Ελευσίνα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο 72χρονης – «Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου»
16:40 Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026
16:32 Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια
16:23 Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται ο Ναν για το παιχνίδι με τη Φενέρ
16:04 Αχαΐα: Οι πολλές αλλαγές της διετίας σε φορείς και κόμματα – Η πρόσφατη περίπτωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
15:56 Παναθηναϊκός: Στην Τούμπα χωρίς Κώτσιρα και Τσέριν για το κύπελλο
15:48 Η Google ξεκίνησε το μεγαλύτερο σκανάρισμα της Ελλάδας με οχήματα Street View
15:40 Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη – Ποια δρώμενα θα γίνουν
15:32 Νετανιάχου: Θα παρουσιάσω στον Τραμπ τις θέσεις μας για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
15:24 Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια έχουν ουσία από παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:16 Ορεινή Ναυπακτία: Το αυθεντικό καταφύγιο φύσης και παράδοσης
15:08 Σύσκεψη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για Τέμπη, αγροτικές κινητοποιήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ