Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2025.

Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες Τρίτη 10/02/2026,από την Επιτροπή του κόμματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



