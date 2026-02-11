Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς
Η απόφαση για τον ευρωβουλευτή είχε ληφθεί μετά το επεισόδιο με δημοσιογράφο στο Στρασβούργο.
Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2025.
Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.
Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες Τρίτη 10/02/2026,από την Επιτροπή του κόμματος.
