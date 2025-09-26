Οριστικό: Ο Φρανκ Ντιλικίνα στον Ολυμπιακό με διετές συμβόλαιο

Μετά από διαπραγματεύσεις και ανατροπές, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η συμφωνία με την Παρτιζάν

Αν και όλα έδειχναν πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποφασίσει να αποσυρθούν από τη διεκδίκηση του παίκτη, η υπόθεση γύρισε το βράδυ της Πέμπτης (25/9). Μετά από νέα επαφή με την Παρτιζάν, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/9).

Στατιστικά και πορεία

Ο Ντιλικίνα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη EuroLeague με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Συμμετείχε σε 21 αγώνες, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, καταγράφοντας 6,1 πόντους ανά παιχνίδι με 54,5% στα δίποντα, 37,1% στα τρίποντα και 1,7 ασίστ.

Ένα νέο «όπλο» για τον Μπαρτζώκα

Η ενσωμάτωση του Γάλλου γκαρντ στο ρόστερ δίνει στον Γιώργο Μπαρτζώκα μια ακόμη αξιόπιστη επιλογή στην περιφέρεια, ενισχύοντας την ευχέρεια του Ολυμπιακού ενόψει της απαιτητικής σεζόν στη EuroLeague και στις εγχώριες διοργανώσεις.

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. —————————————————— ✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».

