Η κόντρα για την επιμέλεια των παιδιών και το «φάντασμα» του Τομ Κρουζ

Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
08 Ιαν. 2026 23:39
Πρόκειται για Φαινομενικά ένα ήσυχο διαζύγιο, αυτό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που είναι κοντά στο ζευγάρι η επιμέλεια των δύο κοριτσιών τους, αποτέλεσε σημείο τριβής.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν κατέληξαν σε συμφωνία και ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Τρεις μήνες μετά, η συμφωνία κατατέθηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που εξασφάλισε το People, συμφώνησαν να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα για διατροφή ή οικονομική υποστήριξη και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του έξοδα.

Την ίδια στιγμή βασικό σημείο τριβής αφορούσε στην επιμέλεια των δύο ανήλικων κοριτσιών τους, της 17χρονης Sunday και της 15χρονης Faith. Όπως αναφέρουν πηγές, ο Κιθ Έρμπαν αρχικά ζήτησε ισότιμο χρόνο με τα παιδιά, αίτημα που προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη Νικόλ Κίντμαν.

Όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών τους, το σχέδιο γονικής μέριμνας προβλέπει ότι και οι δύο γονείς πρέπει να «συμπεριφέρονται μεταξύ τους και προς κάθε παιδί με τρόπο που να παρέχει μια σταθερή και φροντιστική σχέση, ακόμη και αν είναι χωρισμένοι».

Η συμφωνία ορίζει ότι «δεν θα μιλούν άσχημα ο ένας για τον άλλον ή για τα μέλη της οικογένειας του άλλου γονέα» και ότι «θα ενθαρρύνουν κάθε παιδί να συνεχίσει να αγαπά τον άλλο γονέα και να νιώθει άνετα και στις δύο οικογένειες».

Το σπίτι της ηθοποιού θα είναι η κύρια κατοικία τους, καθώς θα ζουν μαζί της 306 ημέρες τον χρόνο. Ο Κιθ Έρμπαν θα έχει τα κορίτσια για 59 ημέρες τον χρόνο και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από τις 10 π.μ. του Σαββάτου έως τις 6 μ.μ. της Κυριακής.

Ωστόσο και οι δύο γονείς θα έχουν από κοινού την ευθύνη για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των κοριτσιών.

Ο φόβος της Κίντμαν και η ιστορία που δεν ήθελε να επαναληφθεί
Το 2001, μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ, είχε συμφωνηθεί κοινή επιμέλεια για τα δύο υιοθετημένα παιδιά τους, Ιζαμπέλα και Κόνορ, τα οποία τελικά έζησαν κυρίως με τον πατέρα τους. Η εξέλιξη εκείνη οδήγησε σε αποξένωση, γεγονός που, όπως λέγεται, εξακολουθεί να βαραίνει την ηθοποιό.

Στην παρούσα περίπτωση και το διαζύγιό της με τον Κιθ Έρμπαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και πρακτικοί λόγοι. Ο Κιθ Έρμπαν έχει μπροστά του πολλές περιοδείες, με λιγότερη ευελιξία στο πρόγραμμά του, ενώ η Κίντμαν, όταν δεν βρίσκεται σε γυρίσματα, προτιμά να περνάει χρόνο στο σπίτι. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να έχει τα παιδιά μαζί της σε κινηματογραφικά σετ, σε πιο σταθερό και ελεγχόμενο περιβάλλον.

Τελικά, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η επιμέλεια κατέληξε ξεκάθαρα στη Νικόλ Κίντμαν.

Η Κίντμαν παραμένει στην οικογενειακή έπαυλη στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι μεγάλωσε τα παιδιά του. Ο Έρμπαν μετακόμισε σε κοντινή κατοικία ήδη από το περασμένο καλοκαίρι.

Πηγές αναφέρουν ότι η νέα καθημερινότητα χωρίς τα παιδιά αποτέλεσε ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα για τον μουσικό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών. Την ώρα που η Κίντμαν ταξίδεψε με τις κόρες της στην Αυστραλία για τα Χριστούγεννα, ο Έρμπαν παρέμεινε στο Νάσβιλ.

