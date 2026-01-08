Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί

Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί
08 Ιαν. 2026 15:38
Τα δύσκολα και φτωχικά χρόνια που βίωσε ως παιδί, περιέγραψε η Έφη Θώδη, δηλώνοντας πως κάποιες ημέρες στο οικογενειακό τους τραπέζι υπήρχε μόνο ψωμί.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη σχέση με τους γονείς της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συμπεριλαμβανομένου και του bullying σε μικρή ηλικία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Άντζυ Λουπέσκου δήλωσε ότι η οικογένειά της αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Πιο αναλυτικά, η Έφη Θώδη περιέγραψε τα φτωχικά χρόνια που έζησε ως παιδί, λέγοντας: «Μπαίνω μέσα στο σπίτι μου, τώρα, και κάνω τον σταυρό μου και λέω: “Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που έχω”. Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί. Φτώχεια, ήμασταν πολλά παιδιά. 9 παιδιά είχε ο πατέρας με τη μάνα μου και ήταν δύσκολα τα χρόνια εκεί πάνω. Εγώ είμαι το τρίτο το καλό».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα αλλά είχα πολλή αγάπη. Αγαπούσα πολύ τη μάνα μου και τα αδέρφια μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο σκληρός, αδιάφορος, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τη μάνα μου. Τα παιδικά μου χρόνια, όσο θυμάμαι μέχρι που τελείωσα το δημοτικό, ήμουν σχολείο-σπίτι. Ούτε ρεύμα είχαμε τότε, ούτε ψυγεία. Θυμάμαι που παίζαμε με τα αδέρφια μου και είχαμε αγάπη. Αυτό μου έχει μείνει μέσα μου».

Η Έφη Θώδη μίλησε επίσης, για τις συνθήκες φτώχειας που έζησε: «Είχαμε φτώχεια. Θυμάμαι δεν φορούσα παπούτσια. Φορούσα κάτι πλαστικά και έβγαζαν αίμα τα πόδια μου. Αυτό μέχρι 12 χρονών. Αυτά τα πλαστικά τα έφερνε ένα μπακάλικο. Στο χωριό άλλοι είχαν αδέρφια στον Καναδά που τους βοήθαγαν, άλλοι ήταν δάσκαλοι, άλλοι είχαν πρόβατα. Εγώ από τη δευτέρα τάξη, μέχρι που τελείωσα, πέρασα bullying. Ήταν μια κοπέλα που έπαιρνε όλα τα παιδιά με το μέρος της και δεν μου μιλάγανε. Δεν ξέρω, ποτέ δεν έμαθα για ποιο λόγο».

