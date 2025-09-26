ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών

Τι ανακοίνωσε ο Οργανισμός

ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών
26 Σεπ. 2025 17:35
Pelop News

Ο ΟΣΕ δεν θα ασκήσει ένσταση στην πρώτη απόφαση αποζημιώσεων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό ξεκαθαρίστηκε σήμερα Παρασκευή 26.09.2025 από τον Οργανισμό σε ανακοίνωσή του.

Η πρώτη αντίδραση Ρούτσι μετά την έγκριση εκταφής του γιου του: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ»

Την Πέμπτη 25.09.2025, με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, για την αποζημίωση σε 4 συγγενείς θύματος ύψους 800.000 ευρώ, μετά το αίτημα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, ο ΟΣΕ παραιτείται ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.

Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο Αν. Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από την νέα διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από αυτήν την αξίωση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ
19:29 Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα
19:21 Καιρός (27/09/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
19:12 Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης
19:05 Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις
19:00 Η Levante Trains θέλει τη γραμμή γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία – Επένδυση «πιλότος» για τον Οδοντωτό
18:57 «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος. Πριν από κάθε παράσταση έκανα εμετό», δυνατές ατάκες από τον Γιώργο Καραμίχο
18:45 Η Coffee Island κοντά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»
18:36 Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»
18:29 «Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
18:19 «Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων
18:09 Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
18:02 Τα τρία χρόνια του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη στην Πάτρα
17:51 Στο βάθρο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης
17:46 Σαρκοζί: Σε κελί 9 τετραγωνικών, στον 14ο όροφο φυλακών του Παρισιού
17:44 Η ΕΠΣ Αχαΐας απέκτησε τη δική της Τράπεζα Αίματος
17:35 ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών
17:23 Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
17:16 MyStreet: Γιατί η Πάτρα βρίσκεται εκτός της εφαρμογής – Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν δώσει στοιχεία
17:11 «Αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ