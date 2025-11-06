ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση

Τις τελευταίες ώρες είχε προκληθεί έντονη ανησυχία και συζήτηση γύρω από το περιστατικό στον σταθμό της Σίνδου, με αναφορές πως η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα κινήθηκε σε λανθασμένη γραμμή για αρκετά χιλιόμετρα, πριν επιστρέψει στην κανονική της πορεία. Ο ΟΣΕ απάντησε άμεσα με επίσημη ανακοίνωση, διαψεύδοντας πλήρως τις πληροφορίες και κάνοντας λόγο για «ψευδές δημοσίευμα».

«Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές», ανέφερε ο Οργανισμός, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ελεγχόμενη παλινδρόμηση του συρμού, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό πλήρη επίβλεψη και τηλεδιοίκηση, λόγω τεχνικού προβλήματος στην αλλαγή γραμμής που σημειώθηκε στην περιοχή της Σίνδου.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΟΣΕ επεσήμανε ότι το μόνο λάθος αφορούσε την καθυστέρηση ενημέρωσης των επιβατών, κάτι που –όπως σημείωσε– «πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού» και οφείλει να διορθωθεί άμεσα από τη Hellenic Train και τη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato.

«Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λανθασμένη ενημέρωση, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως «το 80% του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του ΟΣΕ, Νίκος Τσικαλάκης, εξήγησε πως το περιστατικό σημειώθηκε σε «ελεγχόμενο πεδίο» και δεν υπήρξε καμία απειλή για την ασφάλεια των επιβατών.

«Ο χώρος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Πλατύ ελέγχεται από τηλεδιοίκηση και τα φωτοσήματα λειτουργούν κανονικά. Από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης έως και τη Σίνδο γίνονται εργασίες ανακαίνισης της γραμμής. Από αυτό προέκυψε ένα πρόβλημα στον μηχανισμό της αλλαγής», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μηχανοδηγοί αντιλήφθηκαν έγκαιρα το πρόβλημα και «επέτρεψαν στο τρένο να περάσει μπροστά από τον σταθμό, προτού το παλινδρομήσουν προς τη Θεσσαλονίκη, ώστε οι επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια στο κρηπίδωμα».

«Ήταν μία ελεγχόμενη διαδικασία παλινδρόμησης του συρμού για λόγους ασφάλειας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση ήταν πλήρως ελεγχόμενη και δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

Ο κ. Τσικαλάκης κατέληξε λέγοντας πως έχει ήδη δοθεί εντολή να διεξαχθεί τεχνική έρευνα από τα κλιμάκια του ΟΣΕ, προκειμένου να εντοπιστεί το τεχνικό πρόβλημα στον μηχανισμό αλλαγής γραμμής, που προκάλεσε την προσωρινή αναστάτωση.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΟΣΕ επιχειρεί να θέσει τέλος στη φημολογία, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας και ότι η λειτουργία των συστημάτων τηλεδιοίκησης παραμένει κανονική και αξιόπιστη.

