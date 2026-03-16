Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Από το old Hollywood glam έως τις πιο σύγχρονες γραμμές, πέντε σταρ ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί της φετινής τελετής με εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα.

Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
16 Μαρ. 2026 10:27
Pelop News

Το κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 κινήθηκε φέτος ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και στο πιο σύγχρονο fashion statement, με μερικές παρουσίες να ξεχωρίζουν αμέσως. Ανάμεσα στα πολλά looks της βραδιάς, πέντε ονόματα κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις.

Jessie Buckley

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς εμφανίστηκε με Chanel, σε μια εμφάνιση με έντονο glamour και αναφορές στην κλασική χολιγουντιανή αισθητική. Ήταν από τα looks που συζητήθηκαν περισσότερο ήδη από τις πρώτες αφίξεις.

Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Getty Images

Anne Hathaway

Η Anne Hathaway επέλεξε Valentino με φλοράλ στοιχεία και έδωσε μία από τις πιο κομψές και θηλυκές εμφανίσεις της βραδιάς, συνδυάζοντας ρομαντισμό και θεατρικότητα.

Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Getty Images

Emma Stone

Με Louis Vuitton, η Emma Stone κινήθηκε σε πιο μίνιμαλ αλλά εξαιρετικά δυναμική γραμμή. Το μεταλλιζέ ύφος της εμφάνισής της την έβαλε εύκολα στις πιο ξεχωριστές παρουσίες του χαλιού.

Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Getty Images

Nicole Kidman

Η Nicole Kidman επέλεξε Chanel και παρέδωσε μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς, με look που ισορρόπησε ανάμεσα στη λάμψη και στο ρίσκο.

Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Getty Images

Demi Moore

Η Demi Moore με custom Gucci κράτησε πιο δραματικό ύφος και ξεχώρισε για την έντονη, σκηνική παρουσία της, σε μία από τις εμφανίσεις που έδωσαν χαρακτήρα στο φετινό red carpet.

Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Getty Images

Οι τάσεις που φάνηκαν πιο έντονα

  • old Hollywood glam
  • μεταλλιζέ υφές
  • δομημένες γραμμές
  • έντονες λεπτομέρειες και θεατρικότητα

Αυτό το στήσιμο κράτησε τη βραδιά λαμπερή, αλλά χωρίς υπερβολές, με τις συγκεκριμένες πέντε σταρ να δίνουν τον πιο δυνατό fashion τόνο στη φετινή τελετή.

