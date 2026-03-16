Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 κινήθηκε φέτος ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και στο πιο σύγχρονο fashion statement, με μερικές παρουσίες να ξεχωρίζουν αμέσως. Ανάμεσα στα πολλά looks της βραδιάς, πέντε ονόματα κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις.

Jessie Buckley

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς εμφανίστηκε με Chanel, σε μια εμφάνιση με έντονο glamour και αναφορές στην κλασική χολιγουντιανή αισθητική. Ήταν από τα looks που συζητήθηκαν περισσότερο ήδη από τις πρώτες αφίξεις.

Anne Hathaway

Η Anne Hathaway επέλεξε Valentino με φλοράλ στοιχεία και έδωσε μία από τις πιο κομψές και θηλυκές εμφανίσεις της βραδιάς, συνδυάζοντας ρομαντισμό και θεατρικότητα.

Emma Stone

Με Louis Vuitton, η Emma Stone κινήθηκε σε πιο μίνιμαλ αλλά εξαιρετικά δυναμική γραμμή. Το μεταλλιζέ ύφος της εμφάνισής της την έβαλε εύκολα στις πιο ξεχωριστές παρουσίες του χαλιού.

Nicole Kidman

Η Nicole Kidman επέλεξε Chanel και παρέδωσε μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς, με look που ισορρόπησε ανάμεσα στη λάμψη και στο ρίσκο.

Demi Moore

Η Demi Moore με custom Gucci κράτησε πιο δραματικό ύφος και ξεχώρισε για την έντονη, σκηνική παρουσία της, σε μία από τις εμφανίσεις που έδωσαν χαρακτήρα στο φετινό red carpet.

Οι τάσεις που φάνηκαν πιο έντονα

old Hollywood glam

μεταλλιζέ υφές

δομημένες γραμμές

έντονες λεπτομέρειες και θεατρικότητα

Αυτό το στήσιμο κράτησε τη βραδιά λαμπερή, αλλά χωρίς υπερβολές, με τις συγκεκριμένες πέντε σταρ να δίνουν τον πιο δυνατό fashion τόνο στη φετινή τελετή.

